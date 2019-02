Présidentielle au Sénégal : la compilation des résultats est en cours

Ce qu'il faut retenir de cette journée :

20h30 : des résultats "trop parcellaires pour tirer des conclusions"

18 heures : fermeture des bureaux de vote

6,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président.Cinq candidats sont en lice :- le président sortant Macky Sall,- Madické Niang, ancien ministre de la Justice sous plusieurs gouvernements,- Issa Sall, du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR),- Ousmane Sonko, le candidat du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) et- Idrissa Seck pour la coalition Idy 2019.Les horaires sont indiqués en temps universel (TU) et heure locale.L'envoyé spécial de TV5MONDE à Dakar, Ousmane Ndiaye, indique que les tendances ne permettent pas d'annoncer des résultats :Notre envoyée spéciale N'Fanteh Minteh s'est rendue au siège du groupe de médias privé Emédia à Dakar. Voici son compte-rendu :Le journaliste et écrivain Elgas, invité sur le plateau de notre édition spéciale ce dimanche 24 février, a estimé que cette élection avait suscité une "fièvre démocratique" au sein de la diaspora sénégalaise :Récit de cette journée d'élection avec Ousmane N'Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE et envoyé spécial à Dakar :