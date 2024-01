Présidentielle au Sénégal : les ressorts politiques d'une élection historique

Á l’approche de la publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le Sénégal est entré dans une phase sensible. Sur les 93 dossiers déposés, la majorité des candidatures devraient être écartées pour des motifs divers.

Dans cette pléthore de candidats, il y a « ceux investis par une coalition ou un parti représenté au Parlement ou historiquement connus des Sénégalais, à l’instar d’Idrissa Seck ou Khalifa Sall, précise le politologue spécialiste du Sénégal Étienne Smith. Á l’extrême opposé, il y a les candidatures d’opportunité, issues de la société civile. Entre les deux, il y a des élus qui ont émergé au niveau local, comme Serigne Mboup à Kaolack ou Babacar Diop à Thiès. Généralement plus jeunes, ils ne sont pas forcément connus du grand public mais peuvent jouer un rôle dans la présidentielle grâce à leur ancrage local ».

L'écrémage des candidatures par le Conseil constitutionnel

Le contrôle des parrainages de citoyens ou d’élus constitue une première épreuve. L’examen des dossiers se déroulant selon un ordre établi par tirage au sort, cela relève d’une forme de « loterie électorale comme l'ont noté de nombreux observateurs », commente Étienne Smith. Dès cette étape, des dizaines de candidats sont éliminés faute de parrainages suffisants. D’autres ont dû corriger les doublons qui ont été décelés dans leur liste de parrainages par rapport à d’autres candidats. Personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise, même des personnalités politiques de premier plan. Un collectif de 27 candidats s’est insurgé publiquement contre « des injustices » dans le contrôle des parrainages. Au final , 21 candidats sur les 93 ont franchi l’étape des parrainages. Parmi les 72 recalés on compte quatre ex-Premiers ministres, à savoir Aminata Touré, Abdoul Mbaye, Cheikh Hadjibou Soumaré et Souleymane Ndéné Ndiaye.

La violence a tendance à être délégitimée dans l’espace public au moment de la campagne elle-même et dans l’attente des résultats

Étienne Smith, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux

Principale figure de l’opposition, Ousmane Sonko, n'a pas non plus passé cette étape. Il est depuis longtemps confronté à une série d’obstacles politico-judiciaires au Sénégal, avec une condamnation pour "corruption de la jeunesse", mais aussi en dernière instance pour "diffamation" avec une peine de six mois de prison, ce qui le rend inéligible. Le 5 janvier, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel pour « dossier incomplet ». Mais le motif n’est pas précisé.

Quoi qu’il en soit, le Conseil constitutionnel a le dernier mot et détermine les candidats sur la ligne de départ le 20 janvier. C’est potentiellement un pic de tensions dans le processus d’une élection au Sénégal. Passé ce cap, « la violence a tendance à être délégitimée dans l’espace public au moment de la campagne elle-même et dans l’attente des résultats », selon Étienne Smith.

Un champs politique éclaté et un scrutin présidentiel ouvert

Á mi-parcours de l’examen des candidatures par le Conseil constitutionnel, il est trop tôt pour dire combien de candidats pourront finalement concourir à cette présidentielle.

En 2019, 5 candidatures avaient été validées sur 27 maintenues. Beaucoup avaient jeté l’éponge notamment en raison des nouvelles règles de parrainages. En 2012 seules 3 candidatures ont été déclarées irrecevables et 14 validées.

Ce qui est sûr, c’est qu’en 2024, la course à la présidentielle est ouverte. La raison principale est que le président sortant ne se présente pas, ce qui un fait inédit dans l’histoire politique du Sénégal depuis les années 1990.

Or le candidat sortant jouit traditionnellement de moyens beaucoup plus importants à travers une administration politisée. La question de la possible participation de Macky Sall a longtemps été une source de crispation politique avec la contestation d’une partie de l’opposition contre un éventuel 3e mandat de Macky Sall. Ce dernier a finalement désigné Amadou Ba pour porter les couleurs de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

Le dialogue national a conduit à une forme d’exclusion et de radicalisation de la mouvance d’Ousmane Sonko

Étienne Smith, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux

Mais tous ne font pas bloc derrière lui, d’autres candidats issus de la majorité se présentent à l’instar de l’ex Premier ministre Abdallah Dionne et Ali Ngoum Ndiaye, ex-ministre de l'Agriculture.

L’éclatement est plus important dans l’opposition. Elle avait pourtant réussi à faire reculer le pouvoir lors des élections municipales puis législatives de 2022. Mais la coalition de l’opposition s’est fracturée avec le dialogue politique initié par le pouvoir. L’ex-maire de Dakar Khalifa Sall et Karim Wade y ont participé et ont obtenu la possibilité de se présenter. En revanche, le camp de l’opposant Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle de 2019, l’a boycotté à cause des procédures judiciaires qu’ils considèrent instrumentalisés par le pouvoir. « Le dialogue national a conduit à une forme d’exclusion et de radicalisation de la mouvance d’Ousmane Sonko sans aucune possibilité de faire valoir leur argument pour une inclusion », analyse Etienne Smith.

Bien qu’officiellement dissous, le Pastef peut compter sur d’autres options en l’absence d’Ousmane Sonko du scrutin. La première est celle de son adjoint Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti, lui aussi inspecteur des impôts et emprisonné. Il a franchi le cap des parrainages citoyens, il apparait comme la candidature naturelle pour les militants et sympathisants fort du soutien que lui accorderait Ousmane Sonko. Encore faut-il qu’il réussisse à se qualifier aux yeux du Conseil constitutionnel. Reste une deuxième option, celle de l’ancien ministre Habib Sy, qui a bénéficié lui des parrainages de députés du Pastef. Mais sa légitimité semble plus hypothétique.

Qu'est-ce qui différencie les partis et les candidats ?

Au-delà de la dichotomie entre majorité et opposition, il est difficile de qualifier les tendances politiques des différents partis. La lecture droite–gauche n’est pas opérante au Sénégal. « Toute une partie de la gauche historique du parti socialiste (PS) qui a gouverné le Sénégal de 1960 à 2000 est dans l’opposition, mais une autre partie est dans la coalition au pouvoir, souligne Etienne Smith. Il y a tellement eu de transhumance et de cooptation que les camps "socialistes" et "libéraux" ont éclaté depuis bien longtemps. »

Par ailleurs, les catégories divergent en fonction des postures des acteurs politiques. « Le pouvoir se veut progressiste sur la question sociétale, taxant la coalition d’Ousmane Sonko d’être conservatrice voire islamiste. En face, la camp Sonko parle de clivage socio-économique et s’identifie aux classes populaires favorables à une forme d’autodétermination et une souveraineté économique face à une droite libérale inféodée à la mondialisation. »

On ne voit pas comment la majorité peut faire mieux qu’aux législatives avec un candidat qui a une légitimité plus faible

Étienne Smith, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux

La campagne électorale étant courte, les programmes politiques ne sont pas forcément mis en avant. Les candidatures sont souvent basées sur les personnes. Les thématiques qui intéressent le débat public n’en reste pas moins nombreuses, de la question du niveau de vie, à celle des rapports avec le Nord dans le sens global et avec la France en particulier, en passant par celles de l’école, de l’insertion professionnelle ou encore du monde. « Selon les segments de l’électorat, la sensibilité à ces questions n’est pas la même, souligne Etienne Smith. La diaspora va être présente sur d’autres thématiques que le monde rural ».

Á cela, il faut ajouter des comportements électoraux différents selon les profils sociologiques. « On constate que l’électorat urbain, jeune, contestataire, est contre le candidat sortant comme Wade en 2012 et Sall en 2019. Par contre, l’électorat rural est légitimiste. Depuis 2000, les campagnes votent massivement pour le sortant quel qu’il soit, Diouf en 2000, Wade en 2007 et 2012 etc. ». Dans le cas présent, il est difficile de préjuger du degré de légitimité dont bénéficiera le candidat adoubé par le président Macky Sall.

Comment se gagne la présidentielle au Sénégal ?

Le camp de la majorité n’aura pas la tâche facile dans cette présidentielle. « Si on se fie aux résultats des élections locales et législatives de 2022, ils ont obtenu la majorité de justesse, mais l’électorat se divise à 50-50 ». « La clé repose sur le 1er tour. Le pouvoir sortant a de fortes chances d’être battu au second, donc son obsession est de l’éviter ».

Mais une victoire au premier tour d’Amadou Ba semble improbable. « On ne voit pas comment la majorité peut faire mieux qu’aux législatives avec un candidat qui a une légitimité plus faible ».

Un autre aspect s’avère déterminant dans l’élection présidentielle au Sénégal : le maillon local. « il y a une forte régionalisation du vote, à Touba, en Casamance, les électorats dans certains régions du Sénégal peuvent être assez volatiles ou orphelins en fonction de quelle va être l’offre électorale validée par le Conseil constitutionnel », souligne Etienne Smith.

« Tout repose au niveau local, insiste l’analyste politique, à savoir qui est-on capable de coopter au niveau local en termes de "courtiers" électoraux. A cet égard, le pouvoir central a traditionnellement une longueur d’avance grâce à ses moyens. » Et de conclure : « tout ne se joue pas en terme de charisme ou d’ancrage national mais en la capacité de coopter des faiseurs de voix locaux. »