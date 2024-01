Présidentielle aux Comores : face aux violences post-électorales, l'ONU appelle au respect des droits et libertés

Au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle comorienne donnant vainqueur le président sortant, des heurts se sont multipliés dans la capitale Moroni de l'archipel des Comores. L'opposition dénonce une "grossière fraude" et demande l'annulation du scrutin. L'ONU appelle au calme et au respect des droits et libertés.