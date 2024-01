Présidentielle aux Comores: victoire d'Azali validée, opposition indignée

La Cour suprême des Comores a validé mercredi la réélection au premier tour de la présidentielle du sortant Azali Assoumani, des résultats définitifs immédiatement rejetés par l'opposition de cet archipel de l'océan Indien où des heurts ont éclaté la semaine dernière.

Arrivé à la tête du pays une première fois en 1999 par un coup d'Etat, le colonel Azali est revenu au pouvoir en 2016. Le 14 janvier, il a officiellement obtenu 57,2% des voix, a affirmé mercredi la plus haute juridiction du pays, lui permettant de se maintenir jusqu'en 2029.

"Il y a lieu de le déclarer élu dès le premier tour", a annoncé la Cour, qui a jugé "irrecevables les demandes en annulation de l'élection présidentielle".

Plusieurs candidats de l'opposition avaient déposé des recours. Mais "les irrégularités invoquées sont formulées dans la généralité sans que des éléments de preuves soient produits", a estimé la justice.

"Nous rejetons en bloc ces résultats. Nous n'allons pas entériner la fraude", a déclaré à l'AFP Aboudou Soefo, l'un des cinq candidats de l'opposition à la présidentielle, réunis en collectif. "Nous allons nous mobiliser", a-t-il promis.

"Je ne reconnais pas ces résultats", a renchéri un autre candidat, Daoudou Abdallah Mohamed.

Dépouillement des bulletins de vote à Moroni, le 14 janvier 2024 aux Comores AFP/Archives

Dans un communiqué commun, les cinq opposants dénoncent une "dérive dictatoriale", et "la mise au pas de la Cour Suprême par le pouvoir". Ils dénoncent "les multiples tripatouillages alimentant une fraude massive" et une "mascarade électorale".

Les résultats provisoires annoncés le 16 janvier par la commission électorale avaient accordé initialement 62,97% des voix à Azali. Cette annonce avait été suivie de heurts dans la capitale les deux jours suivants.

Dans les ruelles de Moroni, de petits groupes d'hommes jeunes ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène.

Une personne a été tuée et six blessées, selon les services d'urgence. Des bâtiments ont été vandalisés et incendiés, des routes barrées.

"Détentions abusives"

Un couvre-feu nocturne a été instauré pendant cinq jours, une mesure propre à "une vraie dictature féroce et sauvage", selon l'opposition. La connexion internet est régulièrement perturbée depuis plusieurs jours.

Des manifestants de l'opposition déchirent une affiche de campagne du président Azali Assoumani, le 17 janvier 2024 à Moroni, aux Comores AFP/Archives

Le gouvernement a confirmé que des arrestations ont eu lieu, sans donner de chiffre. "Plus de 200 jeunes" sont encore retenus par la police, selon l'opposition, qui dénonce des "détentions abusives".

La contestation est rare dans ce pays tenu d'une main de fer et toute dissidence souvent rapidement étouffée.

L'opposition avait appelé à une "journée nationale de protestation" vendredi mais l'appel est resté lettre morte. Et Moroni, placée sous forte surveillance des forces de l'ordre, a retrouvé ces derniers jours un calme relatif.

La commission électorale avait annoncé une participation exceptionnellement basse à la présidentielle, à 16%. Selon ces chiffres provisoires, près de 55% des 340.000 électeurs inscrits avaient en revanche voté pour choisir les gouverneurs des trois îles du pays (Grande-Comore, Anjouan et Mohéli), lors d'un scrutin simultané.

L'opposition avait vu dans cette "impossible" disparité la démonstration d'"une grossière fraude" et avait signalé des irrégularités flagrantes, notamment des "bourrages d'urnes".

Heurts entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition, après les résultats de l'élection présidentielle, le 18 janvier 2024 à Moroni, aux Comores AFP/Archives

Le ministre de l'Intérieur en charge des élections, Fakridine Mahamoud, a évoqué "un processus (électoral) long et tumultueux", ajoutant néanmoins que "les déclarations de l'opposition n'engagent que l'opposition".

Le taux de participation à la présidentielle a finalement été revu fortement à la hausse, à 56%, selon la Cour suprême mercredi.

L'ambassade des Etats-Unis aux Comores avait appelé la semaine dernière les autorités comoriennes à "clarifier" les résultats de la présidentielle.

L'Union européenne s'est dite "préoccupée par les informations faisant état de violence post-électorale", appelant au respect des libertés d'expression et de manifestation.