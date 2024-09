Présidentielle en Algérie : "Cette élection n'est qu'une formalité administrative"

Comment analyser le taux de participation ?

Le taux de participation officiel annoncé par l'autorité électorale en Algérie (Anie) est peu crédible et surestimé. Le chiffre de 48 %, qui dépasse largement celui de la participation de la présidentielle de 2019 (39,88%), est largement incompréhensible. L’absence de confiance dans ce régime est criante, personne n’y croit. Gonfler les chiffres permet de s’offrir un semblant de légitimité. Comment sommes-nous passés d’environ 25 % à 17h à 48% à 20h ? Où sont passés ces millions d’Algériens qui ont voté en seulement trois heures ? L’enjeu des élections n’était pas le résultat, connu d'avance, mais le taux de participation. C’était donc le seul paramètre à manipuler. Le taux réel pourrait être autour de 20-25%.

Est-ce que le régime sort renforcé de ce scrutin ?

Le régime ne peut pas sortir renforcé du scrutin. Il est dans l'autosuggestion, il se légitime lui-même. Si nous considérons que pour être renforcé, il faut une assise populaire, alors c'est non. Mais si se renforcer, c'est se raconter une histoire, créer une réalité parallèle, alors il le fait très bien. Une minorité croit au récit. Même si la propagande n’est pas crédible, elle peut finir par fonctionner. L’objectif du gouvernement, c’est de pouvoir gouverner à l’abri des Algériens le plus longtemps possible. La principale boussole du pouvoir est sa propre survie. Si, pour rester cinq ans de plus, il faut inventer des chiffres, cela permet de gagner du temps. Certains vont critiquer, certains se feront réprimer, mais l’objectif est de passer rapidement à autre chose.

Est-ce que cela aura un impact au niveau international ?

Le résultat de l'élection ne va rien changer sur la scène internationale. Les puissances étrangères auront une certaine complaisance. La voix de l’Algérie est marginalisée aujourd’hui, notamment à l’échelle régionale. Le projet pour Abdelmadjid Tebboune sera de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis et la Russie. Pour ce qui est de la France, la crise restera là, autour du Sahara occidental. Tout va continuer comme avant. Cette élection n'est qu'une formalité administrative. Cela n’a pas été l’occasion d’un grand débat.

Les puissances ferment les yeux parce que le pouvoir algérien n’est pas gênant, il est même plutôt conciliant. Et parce que l'esprit contre-révolutionnaire, qui succède à l'esprit révolutionnaire du Printemps arabe en 2011, s'est installée, les gouvernements sont persuadés que le système autoritaire est une source de stabilité, et que la démocratie, la liberté, les droits de l’homme, c’est secondaire. Si les puissances s’accommodent de régimes autoritaires, ce n’est pas le régime algérien qui va les perturber, il n’affiche rien de subversif.