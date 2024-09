Présidentielle en Algérie: deux candidats déposent des recours constitutionels

Deux candidats à la présidentielle samedi en Algérie, l'islamiste Abdelaali Hassani et le socialiste Youcef Aouchiche, ont déposé mardi des recours auprès de la Cour constitutionnelle contestant les résultats provisoires annoncés par l'Autorité électorale Anie.

Les trois candidats, dont le président sortant Abdelmadjid Tebboune proclamé vainqueur avec un score record (près de 95%) dimanche, ont rejeté les données de l'Anie sur le taux de participation et leurs propres résultats.

L'affluence était le principal enjeu d'un scrutin pour lequel M. Tebboune était grand favori et dont la victoire n'a pas été remise en cause par ses concurrents.

"Ce qu'a fait l'Anie est un crime qui a terni l'image du pays", a déclaré à des médias M. Hassani, assurant disposer de "preuves" pour étayer son recours.

Le candidat socialiste à la présidentielle, Youcef Aouchiche, lors d'une conférence de presse à Alger, le 9 septembre 2024 AFP

M. Aouchiche, de son côté, a demandé un "nouveau dépouillement" dans de "nombreux bureaux de vote et dans de nombreuses wilayas (préfectures)", où le taux de participation "a été gonflé". "En aucun cas, nous ne pouvons accepter les résultats du scrutin qui ne reflètent pas la volonté populaire", a-t-il ajouté.

La Cour constitutionnelle a trois jours pour statuer sur les recours qu'elle doit recevoir sous 48H après l'annonce des résultats provisoires, qu'elle peut "reformuler" sur la base des procès-verbaux des commissions électorales.

La Cour dispose d'un délai de dix jours pour proclamer les résultats définitifs, à partir de la réception des procès-verbaux transmis par l'Anie.

Lundi, la Cour constitutionnelle a annoncé n'avoir réceptionné que 52 procès-verbaux des 58 préfectures.

M. Hassani, président du MSP (Mouvement de la société pour la paix), principal parti islamiste, était avec Youcef Aouchiche, le chef du Front des forces socialistes (FFS, plus vieux parti d'opposition), l'un des deux candidats en lice face à M. Tebboune.

Lundi, MM. Hassani et Aouchiche avaient dénoncé "une fraude" dans les chiffres de l'Anie sur le taux de participation et pour leurs propres résultats.

Décompte des bulletins de vote pour l'élection présidentielle en Algérie, le 7 septembre 2024 à Alger AFP

L'Anie a annoncé dimanche la réélection de M. Tebboune avec "94,65% des voix" et "5,32 millions de suffrages" sur "5,63 millions de voix" pour les trois candidats, sans communiquer les bulletins blancs ou nuls ni de nouveaux chiffres sur la participation.

Auparavant, l'autorité avait fait état d'"un taux moyen de participation" de 48%, faisant la moyenne des taux des 58 préfectures alors que la participation correspond au nombre de votants sur le nombre d'inscrits (24,5 millions, en comptant les résidents à l'étranger).

Dans une démarche inédite, les trois candidats, parmi lesquels M. Tebboune, avaient diffusé dimanche soir un communiqué commun dénonçant "des irrégularités et contradictions dans les résultats" de l'Anie, un "flou et des contradictions" sur la participation et des "erreurs dans les pourcentages pour chaque candidat".