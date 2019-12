Présidentielle en Algérie : suivez la journée de vote

Une élection sur fond de division

Le vote des Algériens à l'étranger

Des candidats liés à l'ancien président Bouteflika

Les bureaux de vote ouvrent de 8 heures à 19 heures (heure locale) en Algérie.Selon le site TSA, des manifestations se sont poursuivies tout au long de la nuit à Alger mais aussi dans différentes villes du pays.Initialement prévue en avril, la présidentielle avait été reportée à juillet. Mais face à la contestation et en l'absence de candidats, le scrutin a une nouvelle fois été reporté. Les griefs restent néanmoins les mêmes : une grande partie des Algériens ne veulent pas d'une présidentielle organisée par un système qu'ils rejettent en bloc. Quant aux cinq candidats, ils ont tous travaillé avec le président Bouteflika.Les Algériens vivant à l'étranger ont commencé à voter samedi 7 décembre. Les bureaux de vote à l'étranger, ouverts depuis samedi, sont quasi-vides et les rares votants essuient les insultes et quolibets d'opposants au scrutin.TV5MONDE s'est rendu au consulat d'Algérie à Paris. Nous avons rencontré des Algériens, opposés au vote, qui se sont abstenus ce jour-là.Les électeurs ont le choix entre cinq candidats : Ali Benflis, Abdelmajid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina.La campagne électorale a pris fin dimanche 8 décembre. Vendredi 6, un débat inédit entre tous les candidats a été retransmis à la télévision. Depuis le 22 février, le régime est massivement contesté par un mouvement inédit, le Hirak. Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, à la tête de l'Etat depuis 20 ans, le "Hirak" exige le démantèlement de l'ensemble du "système" politique au pouvoir depuis l'indépendance en 1962.