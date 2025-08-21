Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

L'homme d’affaires et ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon a déposé officiellement sa candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI). La veille, il a reçu le soutien du Congrès Démocratique, une nouvelle plateforme réunissant 18 partis et mouvements politiques. Selon le journaliste ivoirien André Silver Konan interrogé par TV5MONDE, le candidat avait ces dernières semaines rompu avec Tidjane Thiam.

La détermination et l’ambition affichées ces derniers mois ont logiquement conduit l’ancien ministre et homme d’affaires Jean-Louis Billon, à déposer sa candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI) ce jeudi 21 août.

Une décision qui intervient après l’annonce, mercredi 20 août, du lancement de sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025 sous la bannière du Congrès Démocratique (CODE), nouvelle plateforme regroupant 18 partis et mouvements politiques.

La cérémonie de lancement officiel de cette plateforme, créée pour l’occasion, a eu lieu lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 19 août, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Et comme le rapporte le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, les initiateurs du CODE fondent leur choix sur l’expérience, l’intégrité et la vision de l’ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon.

En briguant ainsi la magistrature suprême, Jean-Louis Billon entérine la dissidence avec son parti d'origine, le PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain), actuel leader de l’opposition ivoirienne et ex-parti de Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance.

Les fondateurs du CODE qui le soutiennent désormais, estiment quant à eux que la candidature de l’homme d’affaires permet "d'offrir à la Côte d’Ivoire une alternative crédible, moderne et porteuse d’avenir". Cette plateforme montre la détermination de Jean-Louis Billon dans sa course à la présidentielle, avec ou sans l’onction du PDCI-RDA.

"La plateforme de soutien à la candidature de Jean-Louis Billon relève d’une volonté de ce dernier de disposer d’une coalition, à l’instar des 'grands' candidats qui disposent de coalitions qui les soutiennent, ou qui sont en alliance avec leurs partis politiques", estime le journaliste et écrivain ivoirien André Silver Konan interrogé par TV5MONDE.

Le politologue et écrivain ivoirien, Geoffroy Julien Kouao, abonde dans le même sens, tout en émettant des réserves quant au soutien du PDCI-RDA: "C'est une équation personnelle. Les désaccords entre Jean-Louis Billon et la direction du PDCI-RDA sont abyssaux pour qu’il espère être le candidat de substitution du parti".

Une candidature en guise de plan B pour le PDCI?

Alors que le PDCI-RDA avait fait le choix dès fin 2023, de porter triomphalement à sa tête l’ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, c’est à l’encontre de cette dynamique que Jean-Louis Billon s’est déclaré candidat à la présidentielle il y a un peu plus d’un an, en octobre 2024.

Une ambition qui date de ses débuts en politique. À bientôt 61 ans, l’actuel député de Bouaké, dans le nord-est du pays, est l’héritier du premier groupe agro-industriel privé ivoirien. Après ses études supérieures en France et aux Etats-Unis, Jean-Louis Billon se hisse à la tête de l’entreprise familiale.

Proche du Rassemblement des Républicains (RDR) d’Alassane Dramane Ouattara, élu à la présidence de la République en 2011, Jean-Louis Billon devient ministre du Commerce un an plus tard, en 2012. Il quitte finalement le gouvernement après cinq années de bons et loyaux services, en 2017.

Dans la foulée, le chef d’entreprise prospère intègre le PDCI-RDA, dont il devient le porte-parole. Et à la veille de l’élection présidentielle de 2020, il exprime sa volonté – alors jugée prématurée –, de concourir à l’investiture du parti, face à son leader, feu l’ancien président et successeur d’Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié.

Et même s’il n’est pas parvenu à s’imposer à la tête de son parti, le PDCI-RDA, Jean-Louis Billon n’a pas renoncé à son ambition présidentielle. Au contraire. Le lancement du CODE et l’officialisation de sa candidature en sont la matérialisation concrète. D’autant que Tidjane Thiam, le candidat de son parti, reste radié pour raisons administratives des listes électorales publiées en juin dernier et dans l’attente d’une décision à ce sujet de la Cour constitutionnelle.

Ces derniers temps, Jean-Louis Billon a rompu avec les attaques dirigées contre Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA. Par ailleurs, des voix se sont élevées au sein du parti pour qu’un soutien soit accordé à un candidat. Et je pense que ceux-ci font allusion à Billon. André Silver Konan, journaliste et écrivain ivoirien

Selon nos confrères de RFI, un groupe de cadres du PDCI-RDA, réunis au sein de l’Initiative pour ka réconciliation et la sauvegarde du parti, a appelé cette semaine encore à la tenue d’un bureau politique et d’une convention afin de trouver un plan B à la candidature de Tidjane Thiam.