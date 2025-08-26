Présidentielle en Côte d'Ivoire: Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont déposé leur candidature

L'ex-président Laurent Ggagbo appelle ses partisans à s'opposer à un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Bien que radié des listes électorales, il a déposé sa candidature pour la présidentielle du 25 octobre.

Des manifestants brandissent le drapeau national et tiennent une banderole du chef du parti PPA-CI, Laurent Gbagbo, lors d'une manifestation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le samedi 9 août 2025.

C'est au dernier jour du dépôt des candidature que le président sortant Alassane Ouattara s'est décidé à poser la sienne, ce mardi 26 août, à la Commission électorale indépendante (CEI) de Cocody, dans un cortège aux allures officielles.

La veille au soir, le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo s'était fait plus discret. Son dossier a été déposé par une délégation conduite par Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI). Le PPA-CI a même donné consigne à ses partisans de ne pas se rendre à la CEI.

Depuis longtemps, Laurent Ggabgo avait manifesté son intention de se présenter. Mais cette volonté de solliciter les suffrages des électeurs est contrariée par sa radiation de la liste électorale. Une décision prise par la justice ivoirienne en avril dernier, qui a pour conséquence son inéligibilité.

Depuis cette date, Laurent Gbagbo n'a de cesse contesté cette décision qui a frappé d'autres figures de l'opposition. Outre Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-Premier ministre en exil Guillaume Soro, sont également radiés des listes électorales en raison de condamnations judiciaires. Tidjane Thiam, le président du PDCI, est également inéligible pour des questions de nationalité. Ce dernier a cependant annoncé sa candidature.

(Re)lire Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?

Le Conseil constitutionnel doit publier la liste des candidats

Pour la justice ivoirienne, la radiation de Laurent Gbagbo des listes électorales est motivée par une condamnation en appel en 2019, à 20 ans de réclusion, pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise ivoirienne de 2010-2011, lors de l'élection présidentielle perdue face à Alassane Ouattara.

Âgé de 80 ans, Laurent Gbagbo espère revenir au sommet du pouvoir après une longue traversée du désert marquée par des années d'emprisonnement à la CPI, où il sera finalement acquitté en 2020, à la suite de la crise post-électorale de 2011 qui a fait plus de 3000 morts.

(Re)voir Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

Laurent Gbagbo a contesté auprès du Comité onusien des droits de l’Homme les conséquences de sa condamnation pénale définitive prononcée en Côte d’Ivoire en 2019. Mais le comité des droits de l'Homme de l'ONU, saisi par Laurent Gbagbo, a rejeté, le 20 août, sa demande de mesures provisoires visant à le réinscrire sur la liste électorale. Il a toutefois "invité" l'État ivoirien à "prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques".

Les candidatures pour la présidentielle ivoirienne sont examinées par le Conseil Constitutionnel qui devrait publier la liste des candidats retenus le 10 septembre.

"Je suis candidat contre le 4e mandat"

Laurent Gbagbo compte bien peser dans cette élection présidentielle pour contrer le président Alassane Ouattara, 83 ans. Lors d'un rassemblement de milliers de ses partisans le samedi 23 août à Yopougon, l'un de ses bastions à Abidjan, son discours d'une quarantaine de minutes était principalement axé sur le thème de l'opposition à un quatrième mandat du président sortant.

Le président ivoirien Alassane Ouattara arrive à l'aéroport de Séoul à Seongnam, en Corée du Sud, pour le sommet Corée du Sud-Afrique 2024, dimanche 2 juin 2024. Associated Press / Lee Jin-man

"Je suis candidat contre le 4e mandat, avait lancé Gbagbo. "Je voudrais que vous tous qui êtes là vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Il faut être clair et net, il n'y aura pas de 4e mandat. Notre détermination est sans faille", a déclaré l'opposant.

Fin juillet, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature pour un quatrième mandat, assurant que la Constitution l'y autorise.

Chargement du lecteur...

La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de deux mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé en 2020 qu'avec la nouvelle Constitution adoptée quatre ans plus tôt, le compteur des mandats présidentiels avait été remis à zéro. Ce que l'opposition a toujours contesté.

Un climat politique tendu

Samedi, Laurent Gbagbo a également demandé "la libération" des militants d'opposition emprisonnés ces dernières semaines. Onze membres de son parti, dont un ancien ministre, ont été inculpés en début de semaine pour "acte terroriste", après des incidents début août à Yopougon.

Le 9 août, les deux principaux partis d'opposition de Laurent Gbagbo (PPA-CI) et Tidjane Thiam (PDCI) avaient rassemblé des milliers de manifestants dans le calme dans les rues d'Abidjan contre un quatrième mandat de Ouattara.

Chargement du lecteur...

Le parti du pouvoir dénonce ces rassemblements de l'opposition. "Les manifestations que l'opposition organise n'ont pas d'autre but que d'entretenir un climat de tension et préparer ainsi ses militants à passer à l'acte le moment venu. Ils ont fait le choix de s'inscrire dans la logique du pire, c'est-à-dire semer le désordre", a déclaré mercredi le porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Kobenan Kouassi Adjoumani.

"Tous ceux qui sont impliqués dans la préparation de ce funeste projet de déstabilisation doivent comprendre que l'État ne faillira pas", a-t-il ajouté.