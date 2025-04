Présidentielle en Côte d'Ivoire: Thiam absent d'une importante réunion de son parti

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) Tidjane Thiam, était absent samedi pour des "raisons majeures" à une importante réunion de sa formation politique, à moins de sept mois de la présidentielle à laquelle il est candidat déclaré.

"J'ai le grand regret de vous informer que le président Tidjane Thiam ne pourra pas être parmi nous. Il y a des raisons majeures qui le retiennent en Europe", a déclaré Philippe Cowppli Bony, président honoraire du parti, en ouverture d'une réunion du bureau politique du PDCI, à Yamoussoukro.

"Il est vital que le président puisse faire entendre sa voix à l'extérieur de la Côte d'Ivoire face à la volonté du pouvoir d'empêcher sa candidature", assure un haut responsable du parti à l'AFP qui confirme que M. Thiam est actuellement à Paris.

Un autre cadre du PDCI a indiqué que le candidat ne souhaite pas se "retrouver dans une situation de non-retour" où on l'empêcherait de mener campagne librement en Côte d'Ivoire.

Des arguments rejetés au sein du parti au pouvoir où on nie toute volonté d'interférence.

Des délégués du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), principal parti d'opposition, participent à une réunion du bureau politique en vue de l'élection présidentielle à Yamoussoukro, le 5 avril 2025 AFP

"On est déçues! On était venues pour le voir! On ne comprend pas pourquoi il n'est pas là, on a besoin de lui", regrettait Jeanne N'Guessan, une militante de Yamoussoukro qui brandissait avec une groupe de femmes des pancartes "On veut Thiam".

Elu président du PDCI en décembre 2023 et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre, Tidjane Thiam fait face depuis plusieurs semaines à des débats sur sa nationalité.

En février, il avait annoncé renoncer à sa nationalité française, qui lui avait été accordée en 1987, une condition sine qua non pour être candidat à la présidentielle. La mesure a pris effet par décret le 20 mars dernier.

Des pancartes de soutien à Tidjane Thiam, pésident du PDCI, principal parti d'opposition, posées sur des chaises vides lors d'une réunion du bureau politique en vue de l'élection présidentielle, le 5 avril 2025 à Yamoussoukro AFP

Mais, pour ses détracteurs, Tidjane Thiam a entre-temps perdu sa nationalité ivoirienne.

Ils invoquent le code de nationalité ivoirienne, datant des années 1960, dont l'article 48 indique : "perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité".

Une militante du PDCI, Valérie Yapo, a même saisi la justice pour faire annuler l'élection de Thiam à la tête du parti. Une décision sera rendue le 11 avril à ce sujet.

La réunion du bureau politique de samedi doit déterminer la date d'une convention au cours de laquelle le candidat du PDCI sera officiellement investi pour la présidentielle du 25 octobre.