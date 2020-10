Présidentielle en Guinée : qui sont les candidats ?

Il est le président sortant . A 82 ans, cette ancienne figure iconique de l'opposant africain est à la tête de la Guinée depuis dix ans. A la faveur d'une modification constitutionnelle qu'il a suscitée et porté par son parti, le RPG-Arc en Ciel, Alpha Condé brigue un troisième mandat très contesté. Depuis un an, la Guinée est secouée par des manifestations populaires contre la supposée volonté d'Alpha Condé d'être "président à vie".

Troisième participation pour ce technocrate entré tardivement en politique. Ancien Premier ministre sous Lansana Conté avant une éviction fracassante en 2006, il est depuis 2007 à la tête du parti libéral UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. En 2010 il était arrivé très largement en tête au premier tout avant d'être battu au second. En 2015, il avait à nouveau été battu par Alpha Condé. Cette année, cet homme très calme et posé promet qu'il ne laissera pas passer une nouvelle victoire du président sortant. Cellou Dalein Diallo est le seul candidat susceptible de mettre Alpha Condé en difficulté.

Cet ancien proche d'Alpha Condé , économiste de formation de 65 ans, a été le premier responsable de l'opposition à se déclarer candidat après une première participation en 2010 (0,5 % des voix). Plusieurs fois ministre, M. Kaba a été exclu en 2016 du parti au pouvoir après avoir exprimé publiquement son désaccord avec M. Condé. En 2017, il a créé le Parti des démocrates pour l'espoir (Pades), surtout populaire dans les milieux urbains et éduqués, notamment dans l'Est du pays, fief électoral du chef de l'Etat.

Longtemps compagnon de route d'Alpha Condé , dont il a été l'avocat lors de son arrestation après l'élection présidentielle de 1998, sous le général Lansana Conté (1984-2008), Me Camara, 70 ans a été ministre des Affaires étrangères à la fin de la présidence Conté. Sous Alpha Condé, il a été ministre de la Défense, puis de la Sécurité, jusqu'en 2017. Après son départ du gouvernement, il a créé son parti, le Rassemblement guinéen pour le développement (RGD), en octobre 2018.

Makalé Traoré

Ministre de la Fonction publique sous Lansana Conté et directrice de campagne en 2010 d'Alpha Condé, dont elle s'est éloignée, la présidente du Parti de l'action citoyenne par le travail (PACT) se définit comme la "candidate des femmes". Juriste et économiste de formation, ancienne enseignante, active au sein de la société civile, elle dénonce la "mauvaise gouvernance" et les "injustices sociales".