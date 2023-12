Présidentielle en RDC : le "jeu" malsain de la désinformation

Dans l'attente des résultats de la présidentielle congolaise du 20 décembre, un partisan d'un candidat à la magistrature suprême estime sans doute que tous les coups sont permis, y compris celui de désinformer de la manière la plus grossière ses concitoyens.

D'après son nom de compte sur X (ex-Twitter), il se dit pro-Moïse Katumbi, poids lourd de la vie politique congolaise et homme d'affaires qui a son fief dans la riche région du Katanga. Dans son message posté le 27 décembre, le compte @chris_bosila tient un discours hostile aux autorités congolaises : "Le régime mafieux est coincé par leur propre tricherie. Une délégation des chefs d’états africains seront à Kinshasa pour discuter avec le régime enfin de voir comment annuler ces élections chaotiques qui déshonorent toute l’Afrique La vérité est têtue".

Ci-dessous, le message de désinformation posté par cet internaute congolais.

Tweet URL

Mais pour justifier son propos, il publie un extrait d'un journal télévisé de TV5MONDE dans lequel le présentateur lance la correspondance d'un envoyé spécial à Goma. Il est question des recours déposés par deux candidats à la présidentielle et des doutes de l'Union africaine dont une délégation de chefs d'État s'apprête à faire le déplacement à Kinshasa.

De toute évidence, cette vidéo ne colle pas avec l'actualité puisque les résultats provisoires n'ont pas été proclamés et donc les recours potentiels n'ont pas été déposés, même si plusieurs candidats ont demandé l'annulation du scrutin ou que la mission des observateurs des églises catholique et protestante demandent à la Ceni et la Cour constitutionnelle d'analyser l'impact d'irrégularités constatées.

Tweet URL

Il s'agit en effet d'une vidéo qui remonte à la précédente présidentielle du 30 décembre 2018... Des internautes congolais ne s'y trompent pas : sur des centaines de réponses, beaucoup dénoncent la supercherie et critiquent cette grossière désinformation. Et le "désinformateur" d'avouer : "Oui maintenant je fonctionne comme les gens de l'UDPS", du nom du parti du président sortant Felix Tshisekedi qui figure en tête des résultats partiels.

Plusieurs internautes soulignent la bêtise comme la bassesse du "désinformateur" sans scrupule. Si cet acte assumé de désinformer relève visiblement d'une initiative individuelle, il n'est malheureusement pas un acte isolé en RDC. Le site congolais de vérification des faits Balobaki, qui signifie "il paraît que" en lingala, n'a pas laissé passer cette désinformation dans un article publié le 27 décembre et intitulé "RDC : La vidéo de TV5MONDE annonçant la venue des chefs d'États africains pour 'annuler ces élections chaotiques" date de 2019". Cette publication a d'ailleurs retrouvé la publication originale de la vidéo sur les réseaux sociaux de TV5MONDE.

Tweet URL

On ne peut que se réjouir du rôle de garde-fou assuré par le site Balobaki dont l'objectif est de "renforcer la démocratie en RDC à travers des formations de journalistes, l’éducation aux médias et des contenus de qualité pour lutter contre les messages de haine et les fausses informations (Fakenews) au sein des communautés". Reste à espérer que les centaines d'internautes qui ont liké et partagé la fausse information adhèrent à leur tour à cette ambition. La rédaction de TV5MONDE y participe, notamment à travers une chronique de vérification des faits intitulée [à vrai dire].