RDC / Jean-Pierre Bemba : "Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe doivent respecter leur propre engagement"

TV5MONDE : vous soutenez toujours Martin Fayulu comme candidat désigné de l'opposition. Quelle est désormais votre feuille de route ?



Jean-Pierre Bemba : nous soutenons toujours le candidat commun Martin Fayulu. Notre feuille de route est justement de nous mettre en ordre de bataille afin de pouvoir être au rendez-vous de la campagne électorale. Et appeler toute la population congolaise, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de pouvoir suivre ce candidat commun afin d'opérer l'alternative dans notre pays, tant souhaitée par la population.





TV5MONDE : que dites-vous ce 15 novembre à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ?



Jean-Pierre Bemba : simplement qu'ils reviennent au respect de leur propre signature, de leurs propres engagements. Ils ont été librement amenés à signer cet acte d'engagement qui nous a amenés à respecter nos accords. C'est la seule solution pour le moment pour pouvoir changer de régime dans notre pays.





TV5MONDE : qu'est ce que ces derniers événements disent sur l'état de l'opposition congolaise ?



Jean-Pierre Bemba : je pense que l'opposition congolaise est vaste (mais) la majorité de la population est opposée au régime actuel. Malheureusement, le revirement de quelques individus ne peut pas être considéré comme un ensemble de l'opposition (...) Ils doivent comprendre que le moment est au rassemblement de toutes les forces de changement dans ce pays (...) Le changement n'est que dans une seule direction (celle) de l'opposition.





TV5MONDE : pourquoi selon vous ni Félix Tshisekedi ni Vital Kamere ont été désignés au vu de leur poids politique ?



Jean-Pierre Bemba : ce n'est pas qu'ils ont été évités compte tenu de leur poids politique. Le jeu a été transparent au niveau du choix du candidat commun. Ils ont accepté les règles (...) Félix Tshisekedi et Vital Kamere ont même félicité Martin Fayulu. Je ne comprends donc pas ce revirement 24 heures après. Au vu même d'un engagement qu'ils ont signé, où ils disaient qu'ils abandonneraient leur vie politique s'ils rompaient cet accord.