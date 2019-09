Présidentielle en Tunisie : qui est Nabil Karoui, le candidat en prison ?

Pour ses avocats, il est victime d’un complot politique. Depuis le 23 août 2019, Nabil Karoui est emprisonné, inculpé pour “blanchiment d’argent”. Nabil Karoui dérange-t-il le pouvoir sortant ? "Oui", répondent ses partisans qui accusent le Premier ministre sortant, Youssef Chahed, d’être à la manoeuvre. Ce dont Chahed s'est toujours défendu, arguant que les déboires judiciaires de Karoui jouaient plutôt en sa faveur. Sa captivité ne l'aura, en effet, pas empêché de se qualifié pour le second tour où il affrontera le très conservateur Kais Saied.

Une certitude, Nabil Karoui est populaire. L’homme d’affaires est né il y a 56 ans à Bizerte dans l’extrême-nord de la Tunisie. Après ses études de marketing et un passage dans plusieurs multinationales, il crée avec son frère un empire de la communication et de la publicité, Karoui & Karoui. Il est aussi le fondateur de la chaîne privée à succès Nessma TV.



En 2012, alors que le parti islamiste Ennahdha prend la tête de l’Assemblée nationale constituante, il est l’un des fondateurs, avec le futur président Béji Caïd Essebsi, du parti Nidaa Tounes. Mais c’est à ses oeuvres caritatives que Nabil Karoui doit sa popularité. Depuis 2016 et la mort accidentelle de son fils, il parcourt la Tunisie pour distribuer nourriture et soins médicaux aux démunis. “Instrumentalisation de la misère”, accusent ses détracteurs. Son action l'a néanmoins conduit très tôt sur le terrain, lui donnant un avantage très net sur d'autres candidats "piégés" par une campagne très courte.

