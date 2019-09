Présidentielle en Tunisie : suivez en direct la journée de vote

À lire - Présidentielle en Tunisie : deux candidats se désistent

Ouverture des bureaux de vote

La campagne électorale a duré onze jours, et a pris fin ce vendredi 13 septembre 2019 à minuit. Onze jours pour convaincre les sept millions de Tunisiens appelés aux urnes ce dimanche 15 septembre 2019, pour le premier tour de l'élection présidentielle anticipée. Ils ont le choix entre 26 bulletins de vote, et 24 candidats.Vendredi 13 septembre, deux candidats se sont désistés au profit du ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi. Il s'agit de l'ancien membre du gouvernement Mohsen Marzouk, et de l'homme d'affaires Slim Riahi.

Les 13 000 bureaux de vote en Tunisie viennent d'ouvrir, à 8 heures heure locale, 9 heures heure de Paris.



Devant le bureau de Tunis capitale, rue de Marseille, quelques électeurs sont arrivés dès 8 heures du matin, comme a pu le constater la correspondante de TV5MONDE sur place, Mabrouka Khedir. Ce bureau est le plus grand de la capitale. Pour l'instant, "tout se passe bien", indique Mabrouka Khedir. Le bureau a ouvert à l'heure, le matériel électoral était prêt.



Devant le bureau de vote de Tunis capital, rue de Marseille, vers 8 heures du matin heure locale, peu après l'ouverture du centre de vote. Tunis, Tunisie, 15 septembre 2019. © Mabrouka Khedir / TV5MONDE