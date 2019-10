Présidentielle en Tunisie : suivez en direct la journée de vote

Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Tunisie pour le second tour de la présidentielle ce dimanche 13 octobre 2019. Les Tunisiens ont le choix entre deux candidats : Nabil Karoui, et Kais Saied. Les bureaux de votes seront ouverts jusqu'à 18 heures heure locale (de 7h à 17h GMT). Comment se déroule cette journée de vote, huit ans après le Printemps arabe et la chute de Zine el-Abidine Ben Ali ?