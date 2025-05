Pretoria dément toute "persécution" des Afrikaners exilés aux Etats-Unis

Le gouvernement sud-africain a contesté lundi toute "persécution" de la cinquantaine d'Afrikaners qui ont quitté leur pays et doivent être accueillis dans la journée aux Etats-Unis comme des réfugiés à l'invitation de Donald Trump.

Un groupe de 49 Afrikaners, descendants des premiers colons européens à la pointe de l'Afrique, doit atterrir sur le sol américain après un décret de Donald Trump qui les prétend dépossédés de leur terre et victimes de "génocide".

"Ils ne peuvent fournir aucune preuve de persécution, car il n'existe aucune forme de persécution à l'encontre des Sud-Africains blancs ou des Afrikaners", a balayé le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola, lors d'une conférence de presse à Pretoria. Pas plus qu'ils ne remplissent les "conditions pour bénéficier" du statut de réfugié, a-t-il ajouté.

La nouvelle administration américaine cible particulièrement depuis des mois l'Afrique du Sud, dont est originaire Elon Musk, membre du premier cercle de Donald Trump.

Parmi les principaux griefs, cité nommément par le président américain dans son décret coupant toute aide à Pretoria, figure la plainte pour génocide visant Israël pour ses bombardements de Gaza, que l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice.

"Les rapports de police, ne confirment pas l'allégation de persécution des Sud-Africains blancs sur la base de leur race", a insisté Ronald Lamola. "La criminalité que nous connaissons en Afrique du Sud touche tout le monde".

Le groupe identitaire afrikaner, AfriForum, avait recensé 49 meurtres de fermiers en 2023 et 50 l'année précédente. Un chiffre à comparer avec les 75 meurtres enregistrés par jour en moyenne en Afrique du Sud, qui affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés de la planète.

"Les Blancs sont victimes de crimes, comme tout le monde en Afrique du Sud, mais y a-t-il des Blancs spécifiquement visés? Absolument aucun", balaie auprès de l'AFP Loren Landau, à la tête de l'observatoire des violences xénophobes Xenowatch.

"À l'inverse, les étrangers sont pris pour cible par des personnes qui leur font clairement comprendre qu'elles veulent que les Somaliens, les Pakistanais ou les Zimbabwéens quittent le pays", rappelle ce spécialiste des migrations à l'université du Witswatersrand.

La minorité blanche représente un peu plus de 7% de la population, mais possédait 72% des terres agricoles en 2017, selon des chiffres du gouvernement - l'héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant la colonisation puis l'apartheid, que des lois votées depuis 1994 visent à réviser.

"Les Blancs s'en sortent bien mieux"

Des Sud-Africains blancs manifestent en soutien au président américain Donald Trump, le 15 février 2025 devant l'ambassade américaine à Pretoria AFP/Archives

Descendants des colons néerlandais arrivés à la pointe de l'Afrique il y a plus de trois siècles, les Afrikaners constituent la majorité de la population blanche du pays.

C'est de cette frange de la population que sont issus les dirigeants politiques qui ont mis en place l'apartheid, système de ségrégation raciale ayant privé la population noire - très majoritaire dans le pays - de la plupart de ses droits de 1948 jusqu'au début des années 1990.

"Si on regarde la propriété foncière, elle est toujours excessivement blanche. Si on regarde la représentation gouvernementale, elle est le reflet du pays. Et si on regarde les chiffres du chômage, les Blancs sont sortent bien mieux", observe Loren Landau. "Il existe des discours ciblant les Blancs, mais ils ne sont pas cautionnés politiquement, ils sont négligeables et, au-delà des mots, ces personnes ne font pas grand-chose."

Pour Pretoria, les 49 Afrikaners exilés aux Etats-Unis "ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de ce statut (de réfugiés)", a tranché Ronald Lamola. le gouvernement doit encore décider s'ils seront autorisés à rentrer au pays, le cas échéant.

Son ministère a assuré n'avoir reçu aucun détail concernant l'identité des personnes accueillies aux Etats-Unis, la procédure étant confidentielle pour le pays de départ.

L'ambassade américaine à Pretoria a fini par diffuser lundi sur son site ses directives concernant cette procédure: "Les candidats doivent "être en mesure de faire état d'une expérience passée de persécution ou d'une crainte de persécution future", a-t-elle précisé.

Soucieux d'apaiser sa relation avec Washington, le chef d'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le mois dernier s'être mis d'accord avec son homologue américain sur le principe d'une rencontre. La préparation de celle-ci est à un "stade avancé" et les dates de la visite seront annoncées "très bientôt", a indiqué Ronald Lamola lundi.