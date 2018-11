Principales attaques contre les chrétiens en Egypte

L'attentat vendredi contre des pèlerins coptes s'est produit un an après la dernière attaque contre cette communauté chrétienne qui représente environ 10% des quelque 100 millions d'Egyptiens.

Les coptes, pour l'immense majorité orthodoxes, constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes.

L'attaque de vendredi, qui a fait au moins sept morts, a visé un bus de fidèles qui rentraient d'un pèlerinage au monastère Saint-Samuel dans la province de Minya (centre), route sur laquelle s'était déjà produit un attentat en mai 2017.

Rappel des précédentes attaques contre les coptes en Egypte :

2017

- Le 29 décembre, un jihadiste tue neuf personnes aux abords de l'église Saint-Mina à Helouane, dans la banlieue sud du Caire. Le groupe Etat islamique (EI) revendique l'attaque.

- Le 26 mai, une attaque contre un bus de pèlerins coptes se rendant au monastère de Saint-Samuel fait 28 morts, dont de nombreux enfants. L'attentat est revendiqué par l'EI. Selon des rescapés, les assaillants masqués et armés ont exécuté les chrétiens qui refusaient d'abjurer leur foi.

- Le 9 avril, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes de l'EI prennent pour cible deux églises du nord de l'Egypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts.

2016

- Le 11 décembre, un attentat suicide contre l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul dans la capitale fait 29 morts. Il est revendiqué par l'EI.

2013

- Le 20 octobre, une attaque visant l'église de la Vierge au Caire lors d'un mariage copte fait quatre morts. Cet attentat fut le premier contre la communauté copte dans la capitale après la destitution le 3 juillet du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée.

La minorité chrétienne avait alors subi les représailles d'islamistes radicaux lui reprochant d'avoir soutenu l'éviction de Morsi. Des dizaines d'églises, de maisons et de commerces appartenant à des coptes avaient été attaqués et incendiés.

2011

- Le 1er janvier, un attentat fait 23 morts et 79 blessés, en grande majorité chrétiens, à la sortie d'une église copte après la messe du Nouvel An à Alexandrie. L'attaque n'a pas été revendiquée.