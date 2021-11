Prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr, les félicitations affluent de France et d'Afrique

Mohamed Mbougar Sarr vient de remporter le plus prestigieux prix de littérature français avec son roman La plus secrète mémoire des hommes. A 31 ans, il est le plus jeune lauréat du prix Goncourt. Il est également le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à remporte ce prix. En France et sur le continent africain, les messages de félicitations affluent. Florilège.