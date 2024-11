Prix Goncourt : deux plaintes déposées contre l'écrivain Kamel Daoud et son épouse en Algérie

Salué en France et récompensé par le prestigieux Pris Goncourt pour son roman "Houris", l'écrivain Kamel Daoud est visé par deux plaintes en Algérie. L'écrivain et son épouse psychiatre, sont accusés d'avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une patiente pour l'écriture du roman. Son éditeur français Gallimard dénonce de "violentes campagnes diffamatoires". En Algérie, le roman fait polémique, il ne peut par exemple pas être édité en raison de la loi qui interdit tout ouvrage qui évoque la guerre civile de 1992-2002.