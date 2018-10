Prix Nobel de la paix : les Africains qui l'ont reçu

Il est peu connu du grand public, pourtant, Albert John Luthuli est le premier Africain à avoir reçu le prix Nobel de la paix. En 1960, ce sud-africain est à la tête de l'ANC, alors interdit par le régime d'apartheid.



24 ans plus tard, le comité s'intéresse de nouveau à l'Afrique du Sud. En 1984, Desmond Tutu se voit lui aussi récompensé pour sa lutte contre l'appartheid. En 1993, c'est au tour du chef de l'Etat Frederik de Klerk, avec Nelson Mandela, qui restera sûrement le lauréat africain le plus connu.



Au XXe siècle, quatre sud-africains reçoivent la prestigieuse distinction, ainsi qu'un Egyptien : le président Anouar Al-Sadate, récompensé pour avoir conclu les accords de paix de camp David



Les années 2000 sont plus prolifiques : c'est dans cette décennie que la moitié des prix Nobel de la paix africains sont décernés. D'abord à Kofi Annan en 2001, puis à plusieurs femmes dont Wangari Maathai, première Africaine à avoir reçu ce prix en 2004.



Juste avant Denis Mukwege cette année, le dernier prix Nobel africain de la paix a été attribué en 2015 au quartet qui a mené le dialogue national en Tunisie après la révolution.



Depuis la création du prix Nobel de la Paix en 1901, ils sont 11 Africains à l'avoir reçu, au gré des crises politiques qu'a connu le continent. L'Afrique reste l'une des grandes oubliées de cette prestigieuse récompense.