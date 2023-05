Procès de l'opposant Sonko au Sénégal: l'école suspendue dans le sud

Les autorités sénégalaises ont décidé de suspendre l'école pendant près d'une semaine dans la région de Ziguinchor (sud), théâtre de heurts autour du procès pour viols de l'opposant Ousmane Sonko.

"Les cours sont suspendus sur l'étendue de la région dans les écoles, établissements et centres de formation professionnelle" de vendredi inclus au 25 mai à 8 heures, indique un document des autorités éducatives publié sur les réseaux sociaux et authentifié par l'AFP auprès du ministère jeudi.

Cette période couvre un nouveau rendez-vous de M. Sonko avec la justice, prévu le 23 mai et susceptible de causer de nouvelles tensions.

Ce jeudi étant férié et les cours ayant été annulés lundi, mardi et mercredi à cause des troubles, les élèves de Ziguinchor auront été privés de classe pendant presque deux semaines.

Ziguinchor, dont M. Sonko est le maire et où il s'est retiré depuis plusieurs jours, a été en proie lundi et mardi à des affrontements entre jeunes supporteurs de M. Sonko et forces de l'ordre.

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko salue ses supporteurs à Dakar, le 14 mars 2023 AFP/Archives

Les jeunes protestaient contre le procès de M. Sonko audiencé mardi à Dakar et entendaient faire barrage autour de son domicile à une éventuelle intervention policière pour le traîner de force devant le tribunal.

Des troubles ont également eu lieu à Dakar et ailleurs. Les autorités ont fait état de trois morts, sans que le rapport avec les troubles soit clairement établi.

Le procès a été renvoyé au 23 mai. La question de la présence de M. Sonko et d'une éventuelle contrainte par corps reste entière.

M. Sonko, président du parti Pastef-les Patriotes et troisième de la présidentielle en 2019, a toujours protesté de son innocence et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle en 2024. Il a annoncé qu'il ne répondrait plus aux convocations de la justice.

Manifestation contre l'arrestation du chef de l'opposition Ousmane Sonko avant son procès pour viol, le 16 mai 2023 à Ziguinchor, au Sénégal AFP

Il se mure dans le silence depuis la semaine passée et est resté invisible du public pendant les heurts. Il est sorti de chez lui mercredi en fin d'après-midi, s'offrant un bain de foule parmi ses supporteurs enthousiastes.

Il est censé se présenter le 23 mai devant une chambre criminelle à Dakar pour répondre de viols et menaces de mort sur une employée d'un salon de beauté de la capitale. Ses avocats ont indiqué qu'ils lui conseilleraient d'être présent.