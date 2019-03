Qualifs CAN-2019: dernière chance à saisir pour le Cameroun

Le Cameroun pensait décrocher son ticket pour la CAN-2019 en tant que pays organisateur. Mais la réattribution du tournoi à l'Egypte contraint les tenants du titre à se battre jusqu'à la dernière journée pour se qualifier, samedi face aux Comores.

Les Lions indomptables d'Eric Maxim Choupo-Moting ont besoin d'un nul face aux Coelacanthes à Yaoundé pour défendre leur titre cet été (21 juin-19 juillet).

Neuf pays sont encore à déterminer pour la première CAN à 24. Outre le Cameroun, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, au pied du mur, doit battre samedi le Burundi à Bujumbura, sous peine de rater son premier tournoi continental depuis 2013.

Autre cador, l'Afrique du Sud, champion d'Afrique en 1996, qui affronte la Libye "à domicile" en Tunisie, peut se contenter d'un nul pour voir l'Egypte.

Le groupe G est sans doute le plus indécis puisque les quatre équipes peuvent encore se qualifier avant cette dernière journée et les matches RDC-Liberia et Zimbabwe-Congo.

L'Algérie, déjà qualifiée, reçoit vendredi la Gambie, alors que le Sénégal et Madagascar, assurés de voir les pyramides, se disputeront samedi à Thiès la première place du groupe A.

Programme de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019 (en heures GMT):

. Vendredi 22 mars

Groupe A

(14h00) Soudan - Guinée équatoriale

Groupe B

(13h00) Malawi - Maroc

Groupe D

(19h45) Algérie - Gambie

Groupe E

(15h00) Nigeria - Seychelles

Groupe I

(17h00) Botswana - Angola

Burkina - Mauritanie

Groupe J

(18h15) Tunisie - Swaziland

. Samedi 23 mars

Groupe A

(19h00) Sénégal - Madagascar

Groupe B

(15h00) Cameroun - Comores

Groupe C

(13h00) Burundi - Gabon

(19h00) Mali - Soudan du Sud

Groupe F

(18h00) Ghana - Kenya

Groupe H

(17h00) Côte d'Ivoire - Rwanda

Groupe J

(15h30) Niger - Egypte

Groupe K

(16h30) Zambie - Namibie

Guinée Bissau - Mozambique

. Dimanche 24 mars

Groupe D

(15h00) Bénin - Togo

Groupe E

(17h00) Libye - Afrique du Sud

Groupe G

(13h00) Zimbabwe - Congo

RD Congo - Liberia

Groupe H

(14h00) Centrafrique - Guinée

Groupe L

(15h00) Tanzanie - Ouganda

Cap-Vert - Lesotho