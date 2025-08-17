À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

Un projet d'accord de paix a été partagé avec le groupe armé M23 et la République démocratique du Congo (RD Congo), avant la reprise de pourparlers dans quelques jours. Cela suit la déclaration de principe signée en juillet à Doha.

Des civils fuient les combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Route près de Kibumba, au nord de Goma. République démocratique du Congo - mardi 24 mai 2022.

"Un projet d'accord de paix a été partagé avec les deux parties" au conflit, déclare un responsable qatari. Il précise que le médiateur s'apprête à "accueillir un important cycle de négociations à Doha", qui devrait débuter dans quelques jours.

La RDC et le M23 ont signé une déclaration de principes à Doha le 19 juillet, dans laquelle les deux parties ont réaffirmé "leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent", dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington fin juin.

Regain d'intensité des violences

Dans le cadre de cet accord, les deux parties avaient convenu d'élaborer un ensemble de mesures, notamment un mécanisme d'échange de prisonniers, avant d'entamer le 8 août des négociations formelles en vue d'un accord de paix global devant être signé au plus tard le 18 août. Un cessez-le-feu devait également être opérationnel avant le 29 juillet. Les délais fixé ont toutefois été jugés très courts par les experts de la région.

La signature de l'accord de principe n'a pas eu l'effet escompté sur le conflit. Sur le terrain, les violences se poursuivent et ont gagné en intensité depuis le 8 août aux environs de la localité de Mulamba, dans la province orientale du Sud-Kivu, où la ligne de front est relativement stable depuis le mois de mars.

L'armée congolaise a accusé le 12 août le groupe M23 soutenu par le Rwanda d'y avoir mené de "multiples attaques" contre ses positions dans l'est du pays, menaçant le fragile cessez-le-feu obtenu par une médiation américaine et qatarie. Un haut responsable américain a reconnu des difficultés, mais a minimisé les inquiétudes concernant la survie du cessez-le-feu.

De multiples accrochages

D'un côté, le gouvernement congolais souhaitait que cet accord signifie le retrait du M23 des villes qu'il contrôle. Il s'agissait pour lui d'un point "non négociable" en vue d'un accord. Cependant, le M23 ne perçevait pas les choses de la même manière. Alors qu’il était interrogé par l'agence de presse Reuters et Jeune Afrique après la signature de l'accord de principe le 19 juillet, le chef de la délégation AFC/M23 à Doha, Benjamin Mbonimpa a déclaré que “nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l’AFC/M23 va se retirer”.

#RDC: « Nulle part dans la déclaration de principes, on n'a dit que l'AFC/M23 devait se retirer. L'AFC/M23 ne va pas reculer, même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes. », Benjamin Mbonimpa, chef de la délégation AFC/M23 à Doha 👇 pic.twitter.com/lC2LV0kG3r — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) July 19, 2025

Depuis sa résurgence fin 2021, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est, riche en ressources naturelles, de la RDC, notamment des grandes villes de Goma en janvier et Bukavu en février. Malgré les accords signés à Washington et à Doha, de multiples accrochages opposent les belligérants et les tueries de civils se poursuivent.

Plus de deux millions de personnes ont fui les violences depuis janvier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où le M23 est actif, selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) publié fin juillet.