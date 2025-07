Quels sont les enjeux du sommet Afrique-Espagne ?

Quel est ce sommet ?

Le sommet Afrique-Espagne, dont la troisième édition s’est ouverte dimanche 6 juillet au soir, réunit des représentants espagnols et d’institutions ou de pays africains. Il se tient à Madrid jusqu’au 8 juillet.

Plus de 40 pays y participent, à travers des dirigeants politiques ou économiques, selon l’organisateur, One Africa Forums. S’y rencontreront par exemple le ministre espagnol des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine, des chefs d’entreprises, des ministres du Togo ou de Côte d’Ivoire.

Deux rencontres précédentes avaient été coordonnées en Espagne par ce groupe, organisateur de conférences économiques, en 2023 et 2024.

Le sommet, composé de rencontres bilatérales, de tables rondes et de conférences, est entre autres consacré à « la connectivité économique, les investissements, la coopération sécuritaire et l’intégration régionale », d'après son site.

(Re)lire : Espagne et Maroc sur la voie de la reprise des échanges commerciaux à Ceuta et Melilla

Quels sont ses enjeux ?

L’objectif principal revendiqué lors de ce sommet est de renforcer les liens entre l’Afrique et l’Espagne. Le gouvernement espagnol a présenté fin 2024 sa stratégie Espagne-Afrique pour la période 2025-2028, devant guider les relations entre le pays et le continent.

Cette stratégie s’articule autour de plusieurs ambitions, par exemple favoriser le développement durable africain, créer davantage de liens entre les économies africaines et espagnole, lancer des programmes de formation et d’études à destination des jeunes africains ou mieux réguler les migrations. Le pays a aussi créé un conseil consultatif sur l’Afrique au sein du ministère des Affaires étrangères. Ce programme pose le cadre des rencontres du sommet.

En 2021, le Premier ministre Pedro Sanchez avait promis de faire de la décennie à venir celle de « l’Espagne en Afrique ». C’est dans ce contexte que s’ancrent les différents sommets et rencontres qui ont eu lieu depuis entre le pays et le continent.

(Re)voir : Maroc - Espagne : un rapprochement diplomatique

Quels sont les relations entre l’Afrique et l’Espagne ?

L’Espagne est le pays européen le plus proche géographiquement de l’Afrique, mais les relations entre le continent et le pays restent moins importantes dans certains domaines que celles de la France notamment.

Ces liens, en particulier économiques, sont toutefois en plein développement. Les exportations africaines ont ainsi augmenté - même si elles ne représentaient toujours que 6,4% en 2024. Selon le ministère du Commerce en 2023, elles ont été multipliées par cinq en 20 ans. Les importations, quant à elles, se portaient à environ 7% en 2020. Ces chiffres dépassent ceux des échanges espagnols avec l’Amérique Latine, sous-continent clé pour le pays.

L’Espagne entretient particulièrement des relations avec son voisinage le plus proche : l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Le Maroc est ainsi son principal partenaire commercial. Le pays y possède trois territoires, dont les villes de Ceuta et Mellila, au nord du territoire marocain. Ces frontières posent des enjeux majeurs en termes migratoires, créant parfois des tensions diplomatiques entre les deux pays. Plus d’un million de personnes étrangères d’origine africaine vivent en Espagne, dont la majorité est originaire du Maroc.

L’Espagne est le cinquième client à l’exportation de l’Afrique de l’Ouest, devant la France, les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Les importations africaines depuis l’Espagne vers cette région sont en revanche faibles.

Des fournisseurs importants de l’Espagne en gaz naturel et en pétrole se situent également en Afrique : le Nigeria lui fournit 10,4% de son pétrole et l’Algérie près de 30% de son gaz. Ces importations ont récemment augmenté, notamment en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions infligées à la Russie, explique le gouvernement espagnol.