Quels sont les films africains à suivre au Festival de Cannes ?

Fiction historique au Nigeria, drame social en Tunisie, polar au Cameroun, documentaire sur le deuil en Égypte… Voici les six films africains à suivre lors de cette 78 e édition du Festival de Cannes.

Courtesy of Festival de Cannes/Capture écran

"Promis le ciel" suit le destin de trois femmes qui cohabitent : une pasteure, une mère en exil et une étudiante. Leur vie prend un nouveau tournant quand elles recueillent une jeune fille de 4 ans, Kenza, rescapée d’un naufrage.

"Promis le ciel", Erige Sehiri - Tunisie

Présenté dans la sélection Un Certain Regard, "Promis le ciel" suit le destin de trois femmes qui cohabitent : une pasteure, une mère en exil et une étudiante. Leur vie prend un nouveau tournant quand elles recueillent une jeune fille de 4 ans, Kenza, rescapée d’un naufrage.

« J’aimerais qu’on se souvienne du portrait de ces femmes et hommes, de leurs visages, de leur énergie, confie Erige Sehiri à l’équipe du festival. Et qu’une question demeure : que devient cette génération d’enfants rescapés, orphelins, dont les parents ont tout risqué pour leur offrir un avenir meilleur ? Qui en porte désormais la responsabilité : le pays où ils ont survécu ou la communauté qu’ils ont quittée ? »

(Re)lire 78e Festival de Cannes : les femmes en tête d'affiche ?

"My Father's Shadow", Akinola Davies Jr. – Nigeria

C’est une première pour le Nigéria qui voit un de ses films en sélection officielle pour la toute première fois au Festival de Cannes. "My Father's Shadow" revient sur l’élection présidentielle de 1993 au Nigéria. Le film suit l’histoire de deux jeunes frères dans un récit semi-autobiographique qui met en perspective les relations familiales dans un contexte politique complexe.

L’élection présidentielle visait à restaurer un gouvernement civil après des années de régime militaire au Nigéria. Elle est considérée comme une élection libre à l’époque. Mais elle est annulée par le chef de l’État, le général Ibrahim Babangida. Une crise politique éclate et déclenche une période d’instabilité qui entrainera la mort d’une centaine de personnes lors de manifestations.

"Aisha Can't Fly Away", Morad Mostafa – Égypte

Aisha est une jeune aide-soignante somalienne qui travaille au Caire, dans un quartier qui abrite une grande communauté de migrants africains. Le long-métrage d’Erige Sehiri, présenté dans la catégorie Un Certain Regard, évolue dans cette partie de la ville où les violences résonnent entre les égyptiens et les différents groupes africains. Un des groupes propose à Aisha d’assurer sa protection en échange de services à leur rendre.

(Re)lire Cinéma : Dieudo Hamadi, membre du jury à Cannes

Morad Mostafa offre un cinéma intime et politique, dans la continuité de"I Promise you Paradise". Ce nouveau long-métrage s’attache à donner un point de vue original et non-occidental sur la crise migratoire.

"Indomptables", Thomas Ngijol – Cameroun

L’humoriste Thomas Ngijol met de côté la comédie le temps de réaliser « Indomptables », un polar sombre présenté à la Quinzaine des Cinéastes. Il s’inspire du documentaire "Un crime à Abidjan" de Mosco Levi Boucault, sorti en 1999.

Le film raconte l’histoire du commissaire Billong. Il enquête sur le meurtre d'un officier de police à Yaoundé, au Cameroun, et se confronte à de nombreux dilemmes éthiques. "Thomas Ngijol est absolument extraordinaire, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur, déclare l’équipe de la Quinzaine des réalisateurs, déjà conquise. L'ensemble de son casting est juste, ça nous a fait du bien de voir ce film camerounais alors qu'il était inattendu."

" L'mina", Randa Maroufi – Maroc

Présenté à la Semaine de la Critique, "L’mina" est un court-métrage de 26 minutes qui se déroule à Jerada, au Maroc. Dans cette ville minière, l’exploitation du charbon se poursuit de manière informelle, bien qu’elle soit interdite depuis 2001.

Ce film de Randa Maroufi met en scène les habitants de Jerada dans leur propre rôle. Les décors ont aussi été conçus en collaboration avec eux. Une approche qui permet une grande authenticité.

(Re)lire Des stars du cinéma dénoncent le "silence" sur Gaza avant l'ouverture du Festival de Cannes

"La Vie après Siham", Namir Abdel Messeeh – Égypte

"La Vie après Siham" est un documentaire sélectionné par l'Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion). Namir Abdel Messeeh y suit Namir, un jeune homme qui tente de faire le deuil de sa mère, disparue brutalement. La caméra accompagne Namir dans ses souvenirs d’enfance et ceux de son quartier. Quel impact laisse la perte d’un être cher ? Le réalisateur cherche une réponse en abordant les thèmes du deuil, de l’identité et de la mémoire.