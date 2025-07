Quels sont les pays africains qui reconnaissent l'État de Palestine ?

La France devient donc le premier pays du G7 à reconnaitre la Palestine. Au sein de la communauté internationale, 148 des 193 États de l'ONU l'ont déjà fait. Et certains pays ont franchi le pas dès 1988. Parmi eux, de nombreux pays africains.

Nous sommes donc en 1988. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat est installée dans un pays africain : la Tunisie (à Tunis). Et ce depuis l'invasion israélienne du Liban en 1982. Le 15 novembre 1988, les dirigeants palestiniens se sont déplacés à Alger pour la tenue du 19ème Conseil national palestinien. Le pouvoir algérien accueille alors chaque année à la Résidence du pin les dirigeants palestiniens.

Yasser Arafat, demande alors au poète palestinien, Mahmoud Darwich de rédiger le texte.

La déclaration d'Alger revendique, la "souveraineté" et l' "indépendance" de la Palestine. "Nous appelons notre grand peuple à se rallier autour de son drapeau palestinien, à en être fier et à le défendre pour qu'il demeure à jamais le symbole de notre liberté et de notre dignité dans une patrie qui restera à jamais une patrie libre pour un peuple d'hommes et de femmes libres", écrivait Mahmoud Darwich. Ce texte est une déclaration, une proclamation d'indépendance. Quelques mois plus tard, le chef de l'OLP reconnaîtra le droit à l'existence d'Israël.

Yasser Arafat avec le numéro 2 de l'OLP Khalil Wazir, connu sous le nom d'Abu Jihad en 1987 à Alger. AP.

Les pays du Maghreb, les premiers à reconnaître la Palestine

L'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont les premiers en 1988 reconnaître l'idée d'un État palestinien libre. L'Égypte, seul pays arabe à avoir signé un traité de paix avec Tel-Aviv, reconnaît la Palestine également. Le Madagascar, la Zambie et la RD Congo suivent le mouvement et enclenchent une première vague de reconnaissances dans le continent. Même dans des pays de l'Est de l'Afrique où Israël a développé des liens économiques, des pays reconnaissent la Palestine comme Le Kenya en 1989. L'Éthiopie, qui comptait une importante communauté juive avant son départ pour Israël dans les années 1970, reconnaît à son tour la Palestine en 1989.

Une deuxième vague intervient après la fin de la Guerre froide. Le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, un temps allié de Tel-Aviv, tombe. Nelson Mandela arrive au pouvoir et l'une de ses premières mesures est de reconnaître la Palestine et l'autorité palestinienne de Yasser Arafat.

Il faudra ensuite attendre le XXIᵉ siècle pour que d'autres pays africains reconnaissent la Palestine. En 2008, cela a été fait par la Côte d'Ivoire. Et, en 2011, ont suivi le Lesotho, le Soudan du Sud et le Libéria. À ce jour, seuls le Cameroun et l'Érythrée n'ont pas reconnu l'État palestinien.

Depuis le 7 octobre, des pays occidentaux tels que l'Irlande, l'Espagne ou la Norvège, et bientôt la France, commencent à lancer une nouvelle vague de reconnaissances. Cependant, "ce qui manque, c'est une souveraineté effective, le contrôle de son territoire, le contrôle de sa population et l'exercice plein et entier des prérogatives propres à un État sur son propre territoire", expliquait le professeur en droit international, François Dubuisson, auprès de TV5MONDE.