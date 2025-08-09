Qu'est-ce que la maladie du sommeil, transmise par la mouche tsé-tsé ?

Le Kenya devient le dixième pays au monde à avoir éliminé la maladie du sommeil selon l'OMS. Transmise par la mouche tsé-tsé, cette maladie tropicale négligée est endémique en Afrique subsaharienne. Sans traitement, elle est mortelle.

09 Aoû. 2025
Une mouche tsé-tsé au Burkina Faso. 

International Atomic Energy Agency
Le Kenya a éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique, devenant le dixième pays au monde à y parvenir, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette maladie, officiellement appelée trypanosomiase humaine africaine (THA), est endémique en Afrique subsaharienne. Sans traitement, elle est généralement mortelle, selon l'OMS.

Elle se transmet à l'homme par les piqûres de mouches tsé-tsé qui ont contracté le parasite Trypanosoma brucei à partir d'humains ou d'animaux infectés.

Difficile à diagnostiquer 

Fièvre maux de tête, fatigue... Les premiers symptômes sont peu spécifiques, rendant le diagnostic difficile. Mais sans traitement, le parasite peut traverser la barrière hémato-encéphalique et atteindre le système nerveux central. 

S'en suivent alors changements de comportement, confusion, troubles sensoriels et mauvaise coordination. Les troubles du cycle du sommeil, qui donnent son nom à la maladie, sont une caractéristique importante, et l'altération du cycle veille-sommeil peut être fatale. 

Avancée historique

"Je félicite le gouvernement et le peuple kényans pour cette avancée historique", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué. 

Le Kenya rejoint le nombre croissant de pays ayant éradiqué la THA. Il s'agit d'une nouvelle étape vers l'éradication des maladies tropicales négligées en Afrique.
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Outre le Kenya, les autres pays ayant éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad et le Togo. Selon l'OMS, l'occurence de la maladie est au-dessous de 1000 cas par an depuis 2018.

