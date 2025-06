Qui est Julius Maada Bio, ex-pustschiste aujourd'hui président du Sierra Leone, qui vient d'être élu à la tête de la Cédéao?

Les dirigeants de la Cédéao ont élu à leur tête, le 22 juin, le président du Sierra Leone Julius Maada Bio pour diriger l'organisation ouest-africaine confrontée à de nombreux défis sécuritaires et politiques. Qui est cet ancien militaire putschiste devenu président réélu démocratiquement en 2023 dans son pays ?

Le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio (au centre), entouré du présiden de la Commision de la Cédéao, Omar Touray (à gauche), et du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Tuggar, à Abuja, Nigeria, le 22 juin 2025.

Julius Maada Bio prend la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pendant un an. Le président du Sierra Leone a été élu par ses pairs, lors du 67e sommet ordinaire de l'organisation, pour succéder Bola Tinubu, le président du Nigeria.

En tant que président de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de @ecowas_cedeao , j'accorderai la priorité à quatre domaines clés : premièrement, le rétablissement de l'ordre constitutionnel et l'approfondissement de la démocratie. Deuxièmement, la revitalisation de la coopération régionale en matière de sécurité. Troisièmement, le déblocage de l'intégration économique. Quatrièmement, le renforcement de la crédibilité institutionnelle. Je reconnais le leadership exceptionnel de mon prédécesseur et cher frère, le président Bola Ahmed Tinubu. @officialABAT

Le président sierraléonais prend la tête de la Cédéao qui fête ses 50 ans cette année à un moment charnière, après la sortie de la Communauté du Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'est imposé devant le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, considéré comme favori.

Un ex-pustchiste qui rend le pouvoir à un président élu

Mais qui est Julius Maada Bio ?

Réélu à la présidence du Sierra Leone en 2023, Julius Maada Bio a suivi une trajectoire politique singulière, d'ancien putschiste à président élu.

Militaire de carrière, il participe à 25 ans à une rébellion militaire, aux côtés de Valentine Strasser, qui renverse le régime du général Joseph Momoh en 1992, dans un pays marqué par des coups d'État et la guerre civile.

Mais quatre ans plus tard, il renverse à son tour Strasser dont il est le bras droit, en tant que chef d'état-major de l'armée, et prend la tête de la junte.

Néanmoins, Julius Madaa Bio rétablit le multipartisme et remet le pouvoir au bout de trois mois au président élu Ahmad Tejan Kabbah (1996-2007).

Julius Maada Bio se retire de l'amrée et poursuit des études en relations internationales aux États-Unis où il s'installe.

En 2005, il revient en politique dans son pays au sein du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP). Il repart à la conquête du pouvoir, mais cette fois-ci par la voie des unres. Il échoue une première fois en 2007 face à Ernest Bai Koroma (2007-2017).

Président démocratiquement élu

En 2018, Julius Maada Bio réalise son pari à l'âge de 53 ans en étant élu au second tour avec plus de 51% des voix.

Le nouveau président élu s'est fait le champion de l'éducation et des droits des femmes. Il a dit vouloir privilégier l'agriculture et réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires. La fin de son mandat est marquée par des manifestations contre la vie chère qui demande sa démission.

Julius Maada Bio se présente parmi 13 candidats à l'élection présidentielle de 2023 et est réélu dès le premier tour avec 55% des suffrages. Dans l'opposition, on critique les résultats et le manque de transparence.

Quelques mois après, une tentative de coup d'État dans laquelle est impliqué l'ex-président Koroma, échoue à le renverser.

Arrivée à la tête de la Cédéao

Désormais élu à la tête de la présidence tournante de la Cédéao, Julius Maada Bio a fort à faire face à de nombreux périls dans la sous-région.

Il le reconnait lui-même dans son discours :

Nous sommes toujours confrontés à l’insécurité au Sahel et dans les États côtiers. Le terrorisme, l’instabilité politique, les flux d’armes illicites et la criminalité transnationale organisée continuent de mettre à l’épreuve la résilience de nos nations et l’efficacité de nos institutions.

Au-delà de l'aspect sécuritaire, Julius Maada Bio doit tenter de redorer le blason d'une organisation critiquée pour son inaction avec certains régimes qui se perpétuent au pouvoir au mépris de la Constitution ou des droits et des libertés politiques, derrière une façade de démocratique électorale.