Qui est le nouveau Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga ?

Porte-parole de la rupture avec la France

Le Premier ministre malien de la transition, Choguel Kokalla Maïga, a été victime d’un accident cardiaque le 13 août - un simple malaise selon les autorités. D’après ces dernières, il a été mis en « repos forcé » par les médecins.Le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé par intérim ce 21 août, par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pour le remplacer.Le militaire était jusque-là ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, depuis juin 2021. Un portefeuille clé pour l’organisation des élections à venir. Le 1décembre, Abdoulaye Maïga avait également été nommé porte-parole du gouvernement.Sa voix a porté plusieurs des annonces maliennes les plus importantes de ces derniers mois, en particulier concernant les tensions entre Bamako et Paris. À la télévision malienne, en treillis, il partageait régulièrement les communiqués officiels du gouvernement à la population.Le colonel avait par exemple invité la ministre française des Armées Florence Parly à se taire en janvier dernier. Il répondait ainsi à l’accusation de « provocations » que la ministre avait adressé à Bamako.En juillet, Abdoulaye Maïga avait exigé qu’Emmanuel Macron abandonne « définitivement sa posture néo-coloniale, paternaliste et condescendante ». Le président français venait d’évoquer en Guinée-Bissau la lutte jugée inefficace du gouvernement malien contre le terrorisme, et la « complicité » de la junte avec la société privée russe Wagner.

C’était encore lui qui avait demandé le retrait des troupes de l’opération militaire française Barkhane et de la force européenne Takuba du territoire malien, dénonçant les accords entre Paris, ses partenaires européens et Bamako.

Le colonel Maïga était peu connu avant de devenir le porte-parole du gouvernement. Il ne faisait pas partie du cercle des officiers qui ont pris le pouvoir par la force avec le colonel Goïta, devenu président de la transition, en août 2020.

Un pouvoir exécutif sans civils

