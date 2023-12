Qui est Mohamed Amoura, la nouvelle pépite du football algérien ?

Dans le stade Joseph Marian à Bruxelles, on ne cesse de scander son nom. En quelques semaines, Mohamed Amoura est devenu la coqueluche des supporters de la Royale Union Saint-Gilloise, club de Bruxelles en tête du championnat de Belgique. Avec 11 buts en Jupiler League depuis le début de la saison, l'attaquant de 23 ans, ancien joueur de l'ES Sétif, est désormais un des espoirs du football algérien. Retour sur son parcours.

Est-ce enfin la confirmation de son immense talent ? Ce dimanche 10 décembre, Mohamed Amoura a encore inscrit un doublé face à Charleroi en championnat de Belgique. L'Union Saint-Gilloise est désormais en tête du championnat devant les cadors que sont le Cercle Bruges ou Anderlecht.

" Speedy Amoura"

Celui que les supporters de l'Union Saint-Gilloise nomment "Speedy Amoura" pour sa vitesse et sa technique est né à Taher dans la waliya de Jigel. Il fait ses débuts dans le club de Oudjana. Il est repéré par l'ES Sétif où il fait ses débuts professionnels dans le championnat algérien.

Mohamed Amoura lors du match contre Toulouse en Ligue Europa, le 21 septembre 2023. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Il explose lors de la saison 2020-2021 avec 13 buts marqués en 25 matchs. Un club européen remarque ses performances, le FC Lugano. Le transfert vers le club suisse est de 1,2 million d'euros. Il y remporte la Coupe de Suisse en 2022 et en deux saisons y inscrit 17 buts. Ses deux saisons restent corrects. L'Union Saint-Gilloise lui donne sa chance et n'hésite pas à débourser 4 millions d'euros pour le faire venir.

Les dirigeants belges sont séduits par sa vitesse balle au pied, son sens du drible et sa bonne technique. Le joueur droitier ne mesure que 1,70 mètres mais son centre de gravité bas l'aide dans le jeu proposé par l'entraîneur allemand Alexander Blessin de l'Union Saint-Gilloise. Ce dernier propose un jeu assez latin où son équipe cherche à conserver et garder le ballon à terre et provoquer l'adversaire balle au pied.

Les bonnes performances de Mohamed Amoura avec son club n'ont pas échappé au sélectionneur de l'équipe nationale algérienne Djamel Belmadi. Il a déjà été sélectionné 19 fois pour 5 buts marqués. L'attaquant pourrait être la révélation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.