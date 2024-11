Qui est Oussama Muslim, le romancier saoudien qui cartonne auprès de la jeunesse algérienne ?

Le Salon international du livre d'Alger a été marqué par le succès fulgurant du romancier saoudien Oussama Muslim. Âgé de 47 ans, l'auteur suscite un grand engouement auprès des jeunes lecteurs et casse le mythe d'un désamour entre littérature et la GenZ.

La jeunesse se bouscule dans l'espoir d'obtenir une dédicace ou une photo souvenir avec lui au Salon international du livre à Alger. Son dernier livre, La Peur, en est à sa 10ᵉ édition et, pourtant, les copies se vendent comme des petits pains. Doté d'une plume aussi fine que fertile, Oussama Muslim a, 47 ans et 38 ouvrages au compteur. Le Saoudien est l'un des rares auteurs non-occidentaux influents dans le genre de la science-fiction. Son jeune public est prêt à mettre le prix pour le lire : son livre est cinq fois plus onéreux qu'un livre moyen en Algérie. Au Salon du Livre d'Alger plus de 1000 exemplaires de son dernier ouvrage se sont vendus en deux heures lors d'une séance de signature.

Son monde, peuplé de sorcières et de djinns (esprits malins dans l'Orient), est un savant mélange de tradition orientale et des codes modernes de la fantasy. Le romancier, diplômé en littérature anglaise par l'université du roi Fayçal (Arabie saoudite), s'amuse à donner à son œuvre des touches qui rappellent les grandes sagas occidentales comme Harry Potter, tout en créant une ambiance parfaitement orientale. Mais cet éclectisme, clé de son succès, n'est pas si apprécié par le monde conservateur qui perçoivent son œuvre comme "déviante", souligne le quotidien algérien El Watan.

"L'Alfred Hitchcock de la littérature arabe"

Toujours est-il que son avant-gardisme lui vaut un réel succès auprès des jeunes et notamment des femmes, "qui seraient à la recherche d'un espace de liberté littéraire, où les tabous de la société peuvent être explorés sans être jugés", poursuit le journal. Le site d'information TSA-Algérie va encore plus loin dans les éloges et dit de lui qu'il est "un peu l'Alfred Hitchcock de la littérature arabe, avec ses intrigues passionnantes mêlant le réel et le surnaturel, avec toujours une fin imprévisible".

Le jeune auteur a conscience de l'importance des supports numériques : son compte Instagram affiche pas moins de 400 000 abonnées. La star littéraire tâche de nourrir les interactions avec son public et n'hésite pas à se filmer en face caméra ou à publier des montages sur TikTok. Prêt à casser les codes classiques et à sortir des canaux de communication traditionnels, il dément aussi cette idée selon laquelle "les jeunes ne lissent plus". Au-delà des frontières du monde arabe, rares sont les écrivains qui peuvent se vanter de faire une nuit blanche de dédicaces.