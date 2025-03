Qui sont ces cardinaux africains qui veulent changer l'Église ?

Le Pape François est malade et hospitalisé depuis plus d'un mois, il vient de convoquer les cardinaux sans préciser la date du consistoire. Sera t-il question de l'avenir de son pontificat ? Deux cardinaux africains pourraient en tous cas jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'Eglise. Fridolin Ambongo Besungu, l'archevêque et cardinal de Kinshasa, le fidèle soutien de François et Robert Sarah, le cardinal guinéen l'éternel opposant. Qui sont-ils ?