Qui sont les athlètes africains attendus pour les Jeux ?

Lors des Jeux olympiques de Tokyo les athlètes du continent africain avaient rapporté 37 médailles. L'Afrique espère faire mieux pour les JO de Paris. Les sportifs africains sont désormais de plus en plus performants dans d'autres disciplines que l'athlétisme comme le taekwondo ou le cyclisme. Retour sur le parcours des grands têtes d'affiche africaines attendues aux Jeux de Paris 2024.

En Athlétisme

Eliud Kipchoge, premier triple champion olympique du marathon ?

Eliud Kipchoge est sans doute l'étoile du sport africain la plus attendue lors de ces Jeux olympiques de Paris. L'athlète kenyan, âgé de 39 ans, est double champion olympique du marathon, vainqueur aux Jeux de Rio 2016 et aux Jeux de Tokyo 2020. Il a établi un nouveau record du monde de la distance en 2 heures et une minutes et 9 secondes en 2022 lors du marathon de Rome.

Images de Eliud Kipchoge lors de sa victoire le 24 septembre 2023. AP Photo/Markus Schreiber

Eliud Kipchoge vise une troisième médaille d'or olympique sur cette distance reine de l'athlétisme. En devenant trois fois champion olympique du marathon, il dépasserait, dans la légende de son sport, l'Ethiopien Abebe Bilkila, vainqueur en 1960 et 1964, et l'est-Allemand Waldemar Cierpinski, vainqueur en 1976 et 1980.

La tâche s'annonce rude face à son compatriote Evans Chebet, récent vainqueur du marathon de Boston.

Letsile Tebogo, le grand espoir du sprint masculin africain

Letsile Tebogo, né le 7 juin 2003 à Kayne au Botswana, est le grand espoir du sprint masculin africain. Il détient actuellement le record d'Afrique du 200 mètres en 19 secondes et 50 centièmes. Sur 100 mètres il est, à 18 ans, le plus jeune athlète à courir sous les 10 secondes.

Letsile Tebogo lors des championnat du monde de Budapest en 2023. AP

Ses espoirs de médaille sont réels. Le jeune champion a crevé l'écran lors des championnats du monde de Budapest en 2023. Il a termine second du 100 mètres et troisième du 200 mètres derrière l'intouchable sprinteur américain Noah Lyles agé de 27 ans. Pourra-t-il bousculer la hiérarchie du sprint mondial ? Réponse lors de ces Jeux de Paris.



Marie-Josée Ta Lou, enfin sur le podium ?

Marie-Josée Ta Lou, 35 ans, espère lors de ces Jeux de Paris enfin gagner un médaille olympique. Elle est la grande championne africaine du sprint féminin. La sprinteuse ivoirienne a été vice-championne du monde sur 100 mètres et 200 mètres à Londres en 2017. Elle a été trois fois championne d'Afrique sur 100 mètres et deux fois championne du continent sur 200 mètres.

Marie Josée Ta Lou lors de la finale du 200 mètres aux Jeux de Tokyo. AP

Durant les Jeux olympiques de Rio en 2016, elle échoue au pied du podium derrière Shelyy Ann Fraser-Pryce (10 secondes 86). L'obtention de la médaille de bonze entre les deux championnes sera départagée aux millièmes de secondes. Elle termine de au pied du podium lors de ces Jeux de Rio, sur le 200 m, en 22 s 21.

Au Jeux olympiques de Tokyo en 2021, elle n'est pas loin du podium. Elle termine quatrième sur 100 mètres malgré un temps de 10 secondes 91. Sur 200 mètres elle finit cinquième.

Ces derniers mois les performances de la sprinteuse ivoirienne sont encourageantes. Le 15 juin 2023 à Oslo elle réalise de la meilleure performance mondiale de l'année en 10 s 75.

Elle sera le porte-drapeau de la délégation olympique ivoirienne.

Hugues Fabrice Zango vise l'or

L'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango vise l'or dans l'épreuve du triple saut. Il a remporté le bronze avec un saut de 17,47 mètres au Jeux de Tokyo. Il est devenu le premier médaillé olympique de son pays, le Burkina Faso.

Depuis deux saisons l'athlète de 31 ans domine le triple saut mondial. En 2022, il remporte les championnats d'Afrique. Le 21 août 2023 il devient champion du monde à Budapest après avoir réalisé 17,64 mètres à son cinquième essai. Le 2 mars 2024 à Glasgow il est sacré champion du monde en salle. Il s'impose avec un saut de 17,53 mètres devant l'Algérien Yasser Triki et le Portugais Tiago Pereira.

Il tentera de devenir le premier sportif burkinabé champion olympique.

Hugues Fabrice Zango à Budapest le 21 avril 2023. AP Photo/Matthias Schrader

En Taekwondo

Cheick Cissé à Paris pour une nouvelle médaille d'or

Cheick Cissé Sallah Junior, 32 ans, espère remporter une deuxième médaille d'or aux Jeux. En 2016, il est sacré champion olympique dans la catégorie des moins de 80 kilos en battant le britannique Lutalo Muhammad. Il devient ainsi le premier sportif à obtenir une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Il est triple champion d'Afrique et champion du monde.

En cette année 2024, Cheick Cissé est de nouveau l’un des favoris et il sera l’un des deux porte-drapeaux de la délégation ivoirienne. En 2012, c’était le taekwondo qui avait permis au Gabon d’obtenir la première médaille olympique de son histoire, grâce au poids lourd Anthony Obame.

Lutalo Muhammad du Royaume-Uni face à Cheick Sallah Junior Cisse de la Côte d'Ivoire (en rouge) lors de finale de taekwondo aux Jeux de Rio en 2016. AP Photo/Gregory Bull

En cyclisme

Biniam Girmay, le premier cycliste africain médaillé d'or ?

Biniam Girmay est l'une des révélations de ce tour de France 2024. Il est le premier coureur africain à revêtir le maillot vert, du Tour de France. L'Erythréen Biniam Girmay, idole nationale, a confirmé sa place dans le grand monde des sprinteurs en décrochant, en patron déjà trois victoires dans la Grande Boucle.

Biniam Girmay sur le Tour de France lors de sa victoire d'étape le 11 juillet 2024 à Aurillac. AP

Peut-il aller chercher une médaille olympique à Paris ? . Le tracé du parcours olympique reste exigeant. Le profil vallonné, le final escarpé sur les hauts de Montmartre et la dimension technique, avec des rues pavées et des portions extrêmement sinueuses à négocier, de cette longue course de 273 kilomètres, n'est pas favorable aux sprinteurs comme Biniam Girmay.