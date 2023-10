Qui sont les trois nouveaux cardinaux africains créés par le pape François ?

Mgr Protase Rugambwa (à gauche), Mgr Stephen Ameyu (au centre) et Mgr Stephen Brislin (à droite) parmi les 21 cardinaux créés par le pape François.

Stephen Ameyu, l'archevêque de Juba, capitale du Soudan du Sud.

Le prélat de 59 ans est archevêque de Juba depuis 2019. Il participera donc à l'élection du prochain pape. Le Sud-Soudanais est récompensé par le pape François pour son engagement pour la paix dans son pays. L'engagement religieux de Stephen Ameyu commence en 1991 lors de la seconde guerre civile soudanaise (1983-2005), conflit qui se conclut alors avec l'indépendance du Soudan du Sud. Il devient prêtre à Torit, la capitale de sa région natale, l’Equatoria Orientale. Il se rend ensuite à Rome pour devenir docteur en théologie.

Le titre de sa thèse s'intitule "dialogue religieux et de la réconciliation au Soudan". Il se rend ensuite à Juba où il enseigne la théologie. Devenu archevêque de Juba, il prône la réconciliation lorsque le jeune Etat du Soudan du Sud est frappé par la guerre civile entre les camps de Salva Kiir et Riek Machar. Lors de la Sainte messe célébrée par le pape en 2023 au Mausolée de John Garang (père de l'indépendance du Soudan du Sud) face au président Salva Kiir et à son rival Riek Machar, Stephen Ameyu dénonce les atrocités commises contre les civils sud-soudanais par les deux camps.

Le Sud-Africain Stephen Brislin, archevêque du Cap

Né en 1956 à Welkom en Afrique du Sud d'une famille d'origine irlandaise. L'homme est ordonné prête en 1983. Il suit une partie de ses études théologiques en Belgique. Il revient ensuite en Afrique du Sud. Le 18 décembre 2009 il est nommé archevêque du Cap. Stephen Brislin est connu en Afrique du Sud pour son engagement social. L’Église doit s'inscrire dans le corps social et ne pas hésiter à soutenir les revendications sociales. Ce fut le cas en 2014.

Sous son impulsion l’Église catholique sud-africaine soutient un recours collectif en justice contre les compagnies minières du pays au nom des mineurs de charbon atteints de maladies pulmonaires. Elle décide même de porter plainte au nom de certains mineurs. La procédure vise à obtenir des réparations pour les mineurs qui ont travaillé pour ces entreprises depuis 1965 et contracté une maladie liée à leur activité, ainsi que pour les familles de ceux qui en sont morts. Ces mineurs sont noirs.

Sur le plan politique face aux nombreuses crises qui frappent l'ANC et aux contexte politique difficle en Afrique du Sud, il lance un appel

Sa promotion au rang de cardinal est une façon de « prolonger cette visite », selon une source au sein du Vatican, qui souligne l’attachement du pape François au retour de la paix au Soudan du Sud.