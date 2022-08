RD Congo : 18 personnes tuées dans des violences intercommunautaires à l'ouest du pays

Début août, la cité de Kwamouth, à une centaine de km de la capitale Kinshasa a été le théâtre de violents affrontements à l’arme blanche. Les membres de deux communautés congolaises en proie à un conflit de territoire sont à l’origine de ces violences.



D’un coté, la communauté Teke, qui se considère comme originaire et propriétaire des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 kilomètres. De l’autre, la communauté Yaka venue s'installer après. Dans le conflit qui oppose Yaka et Teke dans la province de Mai-Ndombe, 18 personnes ont été tuées. Neuf d’entre elles sont uniquement du côté Yaka de Masia, “y compris le Chef de terre et sa femme", a indiqué la ministre de la Culture Catherine Kathungu dans le compte-rendu du Conseil des ministres.



En plus des personnes tuées, "175 maisons ont été incendiées et une arme AK47 d'un élément de la Police Nationale Congolaise a été emportée par les assaillants Teke", a-t-elle ajouté. Retour au calme après le déploiement de l’armée "La cité de Kwamouth est calme maintenant. L'armée est désormais déployée tout autour pour sécuriser la population", a déclaré à l'AFP Rita Bola, la gouverneure de la province du Mai-Ndombe, qui recevait dans la zone le ministre congolais de l'Intérieur et trois autres membres du gouvernement.



Ces violences ont commencé après le refus des membres de la communauté Yaka de verser une "redevance coutumière", aux chefs traditionnels Teke, a expliqué à l'AFP l'abbé Félicien Boduka, président de la Commission justice et paix du diocèse d'Inongo dans le Mai-Ndombe (ouest).



"Nous Yaka ne voulions plus payer cette taxe parce que la Constitution autorise aux Congolais à s'installer librement partout sur le territoire national", a expliqué à l'AFP Grégoire Losoto, acteur de développement qui a abandonné ses champs de manioc et des étangs de poisson à Kwamouth, l'épicentre de ces violences.



"La situation s'était aggravée en août parce que les Yaka ont installé leur chef coutumier pour remplacer un ancien chef coutumier Teke", a-t-il encore expliqué. Ce chef coutumier et son épouse ont été tués "par des assaillants", selon plusieurs témoins interrogés par l'AFP.