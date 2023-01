RD Congo : accrochage entre militaires rwandais et policiers congolais sur le lac Kivu

"Un policier légèrement touché par balle"

Chargement du lecteur...

De sources congolaises, l’escarmouche est survenue samedi 28 janvier, en fin de journée, dans le sud du lac Kivu, qui s'étire sur la frontière congolo-rwandaise. Les agents de la police lacustre congolaise stationnés sur l'île d'Ibindja ont vu trois canots rapides transportant des militaires rwandais armés s'approcher de leur position, dans le village de Chivumu, selon les dires, sous couvert d’anonymat, d’un militaire de la force navale de Bukavu, le chef-lieu du Sud-Kivu situé à environ 25 km au sud d'Ibindja.Un policier congolais s’est alors adressé aux militaires rwandais pour leur demander pourquoi ils se trouvaient du côté congolais de la frontière. Il y a eu une discussion, "le ton est monté et des échanges de tirs ont suivi", a ajouté cette source. Des projectiles ont atteint des maisons d'habitation et provoqué la panique dans le village.D’après Jackson Kalimba, acteur de la société civile locale, certaines familles ont quitté l'île pour se réfugier sur la rive du lac au niveau de Birava. Archimède Karhebwa, administrateur assistant du territoire de Kalehe, où se trouve l'île d'Ibindja, a assuré dimanche que la situation était "sous contrôle". Selon lui, "un policier a été légèrement touché par balle. Localement, nous avons mis en alerte le régiment de la force navale, en attendant que la haute hiérarchie prenne des mesures pour renforcer la surveillance du lac Kivu."Les militaires rwandais sont repartis à bord de leurs canots après les tirs, sans avoir débarqué sur l'île, précise la force navale de Bukavu. Les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi.Cet incident survient alors que les relations entre la RDC et le Rwanda sont très tendues. Ce, en raison de la résurgence, il y a environ un an, de l’ancienne rébellion majoritairement tutsi, le M23, qui s'est emparée de portions du Nord-Kivu , province voisine du Sud-Kivu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion et dénonce des "velléités expansionnistes" de son voisin rwandais.