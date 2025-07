RD Congo : ce qu’il faut savoir sur l’accord minier avec l'entreprise américaine KoBold Metals

Quelque temps après l'accord de paix signé sous l'égide des États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Washington continue d'avancer ses pions dans le secteur minier congolais. Un nouvel accord stratégique a été signé ce jeudi 17 juillet à Kinshasa entre le gouvernement congolais et la start-up américaine KoBold Metals, spécialisée dans l’exploration, par intelligence artificielle, des métaux critiques du sous-sol.

C’est le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba et le Directeur général de Kobold Metals en RDC, Benjamin Katabuka, qui ont procédé à la signature de l'accord entre le gouvernement congolais et KoBold Metals. © Présidence RDC

KoBold Metals, une entreprise américaine soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, veut mettre la main sur le lithium de Manono, l’un des plus grands gisements au monde. Elle prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars. Son PDG, Kurt House a même déjà rencontré le président congolais Félix Tshisekedi pour accélérer les choses. Ce jeudi 17 juillet à Kinshasa, un accord stratégique a été signé entre le gouvernement congolais et la start-up américaine. Voici ce que l'on sait de cet accord.

Ce que contient l'accord

Présenté par Kinshasa comme un "partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans le secteur", l’accord de principe signé le 17 juillet porte essentiellement sur le développement du projet de lithium de Manono, dans la province du Tanganyika. Ce gisement est considéré comme l’un des plus grands encore inexploités au monde. Le lithium est indispensable à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, et le site pourrait, selon le gouvernement congolais, devenir une "mine à grande échelle et de longue durée".

Image Description Manono a une réserve de 132 millions de tonnes de lithium et une capacité de production de 4,5 millions de tonnes par an. © Infographie TV5MONDE

Mais l’ambition de l'entreprise américaine KoBold Metals dépasse le seul site de Manono. La start-up américaine prévoit un programme d’exploration à "grande échelle" en RDC, à l’aide de technologies de pointe pour identifier d’autres gisements de minerais critiques, destinés à devenir des "mines de classe mondiale".

Dans cette optique, KoBold prévoit de numériser d’ici le 31 juillet 2025 les archives géologiques de la RDC, actuellement conservées au Musée royal de l’Afrique centrale en Belgique. L’objectif : accélérer l’accès aux données scientifiques afin de guider ses futures explorations. L’entreprise devra également déposer, avant cette même date, une demande de permis d’exploration couvrant plus de 1 600 kilomètres carrés.

Nous espérons que cette porte, ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains, va nous conduire à d'autres projets d’envergure Benjamin Katabuka, directeur général de la République démocratique du Congo

KoBold Metals, nouvel acteur de l'exploitation minière en RDC

Fondée en 2018, KoBold Metals est une start-up américaine spécialisée dans la recherche de gisements de métaux critiques comme le cobalt, le cuivre ou le lithium. Son originalité : elle utilise l’intelligence artificielle pour analyser de vastes ensembles de données géologiques (images satellites, cartes anciennes, relevés de terrain) et identifier avec précision des zones prometteuses.

Cette méthode, encore peu répandue dans le secteur, permet de réduire les forages inutiles, de limiter les coûts d’exploration et de gagner du temps. Soutenue par des investisseurs comme Bill Gates et Jeff Bezos, KoBold mène actuellement plus de 60 projets dans le monde.

En février 2024, elle a annoncé la découverte d’un immense gisement de cuivre à Mingomba, en Zambie, présenté par le Financial Times comme la plus grande découverte de cuivre du dernier siècle.

Manono, un terrain minier complexe

Certains observateurs de la société civile restent sur leurs gardes. Si l’accord entre KoBold Metals et le gouvernement congolais pourrait marquer une avancée pour l’exploitation minière du pays, la situation sur le terrain reste complexe.

En effet, le gisement de lithium de Manono est bloqué depuis plusieurs années, en raison d’un conflit juridique sur les droits d’exploitation. Ce site, qui relève en principe de l’entreprise publique congolaise la Cominière, fait l’objet d’une bataille judiciaire entre la société australienne AVZ Minerals et la société chinoise Zijin Mining.

Initialement, AVZ détenait le permis de développement du projet. Mais en 2023, le ministère congolais des Mines l’a révoqué, parce qu'il estimait que le projet n’avançait pas assez vite. Les droits ont ensuite été attribués à une filiale de Zijin Mining, ce qui a poussé l'entreprise australienne à porter l’affaire devant la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Dans ce contexte, KoBold Metals annonce s'engager, via ce nouvel accord, à résoudre ce litige pour que, à terme, le lithium de Manono soit acquis et développé par elle-même.