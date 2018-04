RD Congo : inquiÃ©tude autour de l'incarcÃ©ration du colonel Tshibangu

Même s'il est dangeureux plus que tous les opposants du Congo, on ne peut pas le coffrer comme ça, c'est un père de famille, il a des droitsCharlène Moke Tshibangu

Femme du colonel John Tshibangu

On est dans une mascarade, puisqu'on ne démarre pas un procès. Là on est dans le cadre d'une détention illicite de notre client qui est interrogé hors la présence de ses avocats pour lui arracher des avoeux sur n'importe quoi !Maître Norbert Tricaud

Avocat du colonel John Tshibangu

Même sous la torture John Tshibangu n'avouera jamais ce qui n'est pas vrai, il n'a jamais participé à un complot financé par qui que ce soit comme homme politique. Maître Norbert Tricaud

Avocat du colonel John Tshibangu

La dernière image du colonel John Tshibangu, c'est une vidéo datant de janvier 2017, dans laquelle il lance un ultimatum au président Kabila en réponse à la sanglante répression des manifestations de la Saint-Sylvestre.Le colonel Tshibangu sera arreté début février en Tanzanie et extradé en RD Congo quelques jours après.L'ancien officier des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, est depuis embastillé dans les locaux du renseignement militaire à Kinshasa.Gardé au secret, il n'a pu communiquer avec personne, pas même ses avocats.Les seules traces de vie depuis 3 mois, ce sont les équipes du Comité International de la Croix Rouge et de l'ONU qui les ont fournis il y a quelques jours.Dans une interview donnée au magazine Jeune Afrique, le général Delphin Kahimbi, le chef du renseignement militaire en charge de la détention, a affirmé que la procédure était inhabituelle mais necessaire, car l'homme est qualifié de "cas très serieux".Pour Charlene Moke Tshibangu, la femme de John Tshibangu, rien ne justifie un tel traitement.Exilée en France depuis quelques temps, Charlène Tshibangu peut compter sur le soutien de maître Tricaud, spécialiste des dossiers compliqués sur le continent africain. Il suit de près la situation et pour lui le gouvernement de Kinshasa ne joue pas franc-jeu et viol les dispositions constitutionnelles qui permettraient de défendre leur client.Mais le pouvoir cherche maintenant à atteindre l'opposition avec le cas Tshibangu.Sans preuve concrète, c'est Moïse Katumbi qui est accusé d'avoir financé les tentatives de déstabilisation du colonel renégat.Pour les avocats de Tshibangu, il s'agit maintenant de protéger leur client d'une justice congolaise qu'ils estiment corrompue, en portant le dossier devant les instances judiciaires internationales.