RD Congo : Joseph Kabila est-il de retour ?

Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, annonce son retour imminent dans son pays. Dans une déclaration écrite, il justifie cette décision par la situation sécuritaire de la RD Congo. Il ne s'est plus rendu en RD Congo depuis décembre 2023.

Un retour au premier plan Cela fait plusieurs mois que Joseph Kabila est plus présent médiatiquement et politiquement .

En décembre 2024, il a rencontré son ancien opposant Moïse Katumbi mais aussi Claudel Lubaya, président du Parti radical et républicain congolais, en Éthiopie.

Le 23 février 2025, l’ex-président publie une tribune dans le journal africain le Sunday Times.

Il effectue également une interview en Namibie, alors qu’il ne s’était adressé à aucun média depuis qu’il avait quitté le pouvoir en 2019.

Dans chacune de ces prises de parole, Joseph Kabila critique la gouvernance menée par Félix Tshisekedi mais aussi la gestion de la crise sécuritaire dans l’est du pays liée au conflit avec le M23.

18 ans de règne sur la RD Congo

Joseph Kabila arrive au pouvoir après l’assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, en 2001. Il est ensuite élu en 2006, puis réélu en 2011. Cependant, les élections prévues en 2016 sont reportées à plusieurs reprises, pour des raisons logistiques liées à la mise à jour du fichier électoral, mais aussi en raison de l’instabilité sécuritaire de certaines régions du pays, comme le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

Par ailleurs, la constitution du Congo, adoptée par référendum en 2006, vient limiter le nombre de mandats à deux. Cela suscite une importante controverse. Il y a eu des accusations selon lesquelles le report des élections était une stratégie pour prolonger le mandat de Joseph Kabila au-delà de la limite constitutionnelle.

En 2018, des élections sont finalement organisées, auxquelles Joseph Kabila ne participe pas. Il cède aux pressions de la communauté internationale, de la société civile et de l'Eglise catholique. Félix Tshisekedi est élu président de la RD Congo. Jospeh Kabila a ensuite assumé le rôle de sénateur à vie, un statut accordé aux anciens présidents en RD Congo. Officiellement, il est installé en Afrique du Sud depuis fin 2023 et travaille sur une thèse à propos des relations entre la RD Congo et la Chine.

La situation sécuritaire et institutionnelle en jeu

Le retour annoncé de Joseph Kabila intervient alors que son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a fait sa rentrée politique le 7 avril. Les dirigeants du parti ont réaffirmé leur résistance face au régime de l’actuel chef de l’État. Elle intervient au moment où Félix Tshisekedi est en grande difficulté politique face aux progrès des forces du M23.

Dans sa déclaration, Joseph Kabila juge qu'un an d’exil et six ans d’absence de la scène politique congolaise, le moment est venu de “rentrer sans délai”, “compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers [toute la RD Congo], ainsi que de la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale”, rapportent nos confrères de RFI qui ont eu accès à la déclaration de l’ex-président.

Son retour est évoqué dans la partie orientale du pays, où les tensions sont particulièrement élevées. Le magazine d’actualité Jeune Afrique rapporte que l’ex-président souhaite “contribuer à la recherche de la solution”. Le magazine précise également qu’il a pris cette décision après avoir consulté des acteurs politiques “nationaux et étrangers”, comme des chefs d’États et d’anciens présidents.