RD Congo : Kabila dénonce une "dictature" et dit vouloir aller à Goma, tenue par le M23

L'ex-président de la RDC et sénateur à vie Joseph Kabila a dénoncé vendredi, au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, la "dictature" du gouvernement de Kinshasa et annoncé qu'il sera "dans les prochains jours" à Goma, ville de l'est tenue par le groupe armé M23.

Joseph Kabila, 53 ans, qui a dirigé la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019, s'est exprimé dans la soirée dans une rare allocution diffusée en ligne. Personnage secret et taiseux, Joseph Kabila a quitté le pays fin 2023, selon son entourage, mais y jouit encore d'un important réseau d'influence.

Le retour de Joseph

En avril, il a créé la surprise en annonçant dans la presse son prochain retour en RDC "par la partie orientale", dont une grande portion est sous contrôle du groupe armé antigouvernemental M23. Depuis, aucune apparition publique ou déclaration n'a toutefois attesté qu'il avait bien remis un pied sur le sol congolais.

"Suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je vais me rendre dans les prochains jours comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires", a déclaré Jospeh Kabila vendredi soir.

"La dictature doit prendre fin", a-t-il poursuivi sans dissimuler son intention de participer au changement, dans un long discours enregistré depuis un endroit qui n'a pas été révélé.

L'Est congolais, région riche en ressources naturelles frontalière du Rwanda, est déchiré par des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23, soutenu par le Rwanda et son armée, des grandes villes de Goma et Bukavu, capitales des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Trahison

Dans la foulée de l'annonce de Joseph Kabila en avril, les autorités congolaises ont mené des perquisitions dans plusieurs de ses propriétés et prononcé la suspension des activité de son mouvement politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Kinshasa accuse Joseph Kabila de complicité avec le M23. En avril, le ministre de la Justice Constant Mutamba a saisi la justice militaire afin d'engager des poursuites à son encontre.

L'auditeur général près la haute cour militaire a par la suite déposé une requête auprès du Sénat réclamant la levée de l'immunité de Joseph Kabila, l'accusant de trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Ces faits sont passible de la peine de mort en RDC, où un moratoire sur l'exécution de la peine capitale en vigueur depuis 2003 a été levé en 2024. Aucune exécution n'a cependant eu lieu depuis.

La justice militaire a affirmé au Sénat avoir rassemblé "un faisceau de preuves", sous le coup du secret de l'instruction.

Un des principaux éléments exposés est un témoignage attestant que Joseph Kabila a tenu une conversation téléphonique avec un haut responsable du M23 au sujet d'un plan orchestré par le Rwanda visant à assassiner l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi.

D'après ce témoignage, Joseph Kabila aurait déconseillé la mise en œuvre d'une telle machination qui aboutirait à ériger Felix Tshisekedi en "martyr", et aurait affirmé qu'un coup d'Etat militaire est préférable.

La décision du Sénat de lever l'immunité de Joseph Kabila jeudi est tombée sans grande surprise, la coalition de Félix Tshisekedi détenant une majorité écrasante au Parlement et le parti de l'ex-président, qui avait boycotté les dernières élections fin 2023, n'y étant pas représenté. L'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC est par ailleurs régulièrement mise en doute.

Selon Trésor Kibangula, analyste politique à l'institut de recherche congolais Ebuteli, il n'y a pas de "nostalgie populaire forte pour Kabila" dans le pays mais "il aurait conservé des relais dans l'armée" notamment.

"Il incarne une présence encombrante" pour Kinshasa, qui est entré "dans une logique d'intimidation", ajoute l'expert.