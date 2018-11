RD Congo : la CENI lance sa radio avant les élections

La CENI c'est une institution d'appui à la démocratie qui a été créée pour organiser les élections au pays, donc à 2 mois des élections, nous, ce qu'on fait c'est sensibiliser d'abord la population de la capitale, la ville-province, mais également sur l'étendue du territoire national, sur le processus électoral.Gloria Asifiwe, Journaliste à radio CENI

Nous allons recevoir aussi des candidats, n'est-ce-pas, qui sont les candidats à l'élection présidentielle, chacun passera ici pour donner des avis, des considérations, sur ce qu'ils pensent mais la radio ne sera pas ouverte pour la propagande des candidats, non ! Les candidats pourront mener des idées sur ce qu'ils pensent sur le processus électoral.Jean-Baptiste ITIPO, Directeur edla communication de la CENI

C'est une ambiance studieuse à la rédaction de Radio CENI, à Kinshasa.Ils sont une dizaine, journalistes et techniciens, à travailler main dans la main, avec une même mission : informer les Congolais, tous les Congolais, sur le processus électoral en cours.Au programme des journaux d'information, des magazines, des reportages, mais aussi des jeux. Le tout en français et dans les 4 langues nationales.Gloria Asifiwe est originaire du sud Kivu. Elle est présentatrice et reporter, et désormais, également, "agent de la CENI" puisque c'est elle qui la rémunère.Radio CENI émet depuis Kinshasa sur la fréquence 107.7. On la capte aussi dans les environs de la capitale, jusque dans la province du Congo central. A terme, et en s'appuyant sur des radios locales partenaires, l'objectif est de toucher tout le pays.Et le directeur de la communication de la CENI l'assure, il n'y aura pas de sujets tabous, à l'antenne.Parmi les autres projets de l'équipe, une web-radio et une chaine de télévision, tout ça en moins de 2 mois.