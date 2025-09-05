RD Congo: la nouvelle épidémie d'Ebola fait au moins 15 morts

Quinze décès depuis fin août ont été attribués à une nouvelle flambée d’Ebola en République démocratique du Congo. Le virus touche la province du Kasaï et inquiète l’OMS, qui craint une augmentation rapide du nombre de cas.

Le
05 Sep. 2025 à 13h20 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
vaccin ebola
 Une personne se fait vacciner contre le virus Ebola, à Beni au Congo, le 13 juillet 2019.
 
 (AP Photo/Jerome Delay, File)
Partager 2 minutes de lecture

Une nouvelle épidémie d’Ebola a été déclarée par les autorités sanitaires en République démocratique du Congo (RDC). Le ministre de la Santé congolais a annoncé jeudi que quinze décès avaient été enregistrés depuis fin août.

Cette nouvelle épidémie touche la province du Kasaï, dans le centre du pays, a indiqué le ministre Samuel Roger Kamba lors d'une conférence de presse dans la capitale Kinshasa.

Le dernier épisode d'Ebola en RDC (le 15e) avait fait six morts et remonte à trois ans. Le virus, qui reste redoutable malgré de récents vaccins et traitements, a fait 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années.

Bilan et premiers cas

Au total et selon un bilan encore provisoire, 28 cas suspects ont été enregistrés dans le Kasaï. Le premier a été signalé le 20 août sur une femme enceinte de 34 ans admise dans un hôpital. Le taux de mortalité est pour l'instant estimé à 53,6 %. Lors des flambées épidémiques des années écoulées, ce taux a fluctué entre 25 % et 90 %, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

(Re)lire Ce qu'il faut savoir sur le virus Ebola

“Il s'agit de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays”, a déploré Samuel Roger Kamba.

L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière dans le vaste pays d'Afrique centrale, qui compte plus de 100 millions d'habitants, avait fait près de 2 300 morts pour 3 500 malades, entre 2018 et 2020.

Réponse sanitaire et vaccins

“Nous agissons avec détermination pour arrêter rapidement la propagation du virus et protéger les communautés”, a assuré le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, cité dans un communiqué. Mais selon l'OMS, qui a envoyé des experts au côté d'une équipe d'intervention congolaise, “le nombre de cas devrait augmenter”.

La RDC dispose d'un stock de traitements contre cette fièvre hémorragique virale ainsi que de 2 000 doses de vaccins “prépositionnées à Kinshasa” et qui doivent être acheminées au Kasaï, selon l'OMS.

Origines et transmission

Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom de la RDC. La maladie présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Selon les autorités sanitaires, la souche Zaïre du virus, contre laquelle il existe un vaccin, est à l'origine de la nouvelle épidémie frappant la RDC.

(Re)lire Ebola en RDC : "Les gens reprendront confiance quand ils verront que l’on soigne toutes les maladies"

“Heureusement, nous avons un vaccin pour cette souche Zaïre, mais pour le déployer nous devons nous assurer de la logistique”, a souligné Samuel Roger Kamba. D'une superficie de 2,345 millions de km2, la RDC est pauvre en infrastructures avec des voies de communication limitées et très souvent en mauvais état.

La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.

Ebola ne se transmet pas par voie aérienne, contrairement à la grippe ou au Covid, ce qui le rend moins contagieux.

Afrique
CONGO, Rép. démocratique du
L'actualité en RD Congo

Dans le même thème - Afrique

Des rebelles du M23 escortent des soldats et des policiers du gouvernement qui se sont rendus dans un lieu tenu secret à Goma, en République démocratique du Congo, le jeudi 30 janvier 2025.
Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

Une affiche politique en faveur du oui au référendum constitutionnel à Conakry, le 3 septembre 2025, en Guinée
Afrique

Référendum en Guinée: sécurité renforcée à Conakry après l'appel à manifester de l'opposition

Des combattants du M23 circulent dans un véhicule ayant appartenu aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) lors d'une patrouille dans les rues de Goma, le 29 janvier 2025 en RDC
Afrique

Est de la RDC: une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

L'actualité en RD Congo

Des rebelles du M23 escortent des soldats et des policiers du gouvernement qui se sont rendus dans un lieu tenu secret à Goma, en République démocratique du Congo, le jeudi 30 janvier 2025.
Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

Sport

Stade Français, AS Monaco, Milan AC... Pourquoi les États africains multiplient les partenariats avec des clubs européens

Des rebelles du M23 escortent des soldats et des policiers du gouvernement qui se sont rendus dans un lieu tenu secret à Goma, en République démocratique du Congo, le jeudi 30 janvier 2025.
Afrique

RD Congo: la ville d'Uvira "traumatisée" face à la discorde entre les forces régulières et des Wazalendo

Afrique

"La réconciliation exige un vrai dialogue": Joseph Kabila cible Félix Tshisekedi après la réquisition de peine de mort contre lui

Afrique

RD Congo: l'AFC-M23 se dote d'une nouvelle force de police à Bukavu

À la une

Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

International

"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"