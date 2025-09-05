RD Congo: la nouvelle épidémie d'Ebola fait au moins 15 morts

Quinze décès depuis fin août ont été attribués à une nouvelle flambée d’Ebola en République démocratique du Congo. Le virus touche la province du Kasaï et inquiète l’OMS, qui craint une augmentation rapide du nombre de cas.

Une personne se fait vacciner contre le virus Ebola, à Beni au Congo, le 13 juillet 2019.

Une nouvelle épidémie d’Ebola a été déclarée par les autorités sanitaires en République démocratique du Congo (RDC). Le ministre de la Santé congolais a annoncé jeudi que quinze décès avaient été enregistrés depuis fin août.

Cette nouvelle épidémie touche la province du Kasaï, dans le centre du pays, a indiqué le ministre Samuel Roger Kamba lors d'une conférence de presse dans la capitale Kinshasa.

Le dernier épisode d'Ebola en RDC (le 15e) avait fait six morts et remonte à trois ans. Le virus, qui reste redoutable malgré de récents vaccins et traitements, a fait 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années.

Bilan et premiers cas

Au total et selon un bilan encore provisoire, 28 cas suspects ont été enregistrés dans le Kasaï. Le premier a été signalé le 20 août sur une femme enceinte de 34 ans admise dans un hôpital. Le taux de mortalité est pour l'instant estimé à 53,6 %. Lors des flambées épidémiques des années écoulées, ce taux a fluctué entre 25 % et 90 %, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Il s'agit de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays”, a déploré Samuel Roger Kamba.

L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière dans le vaste pays d'Afrique centrale, qui compte plus de 100 millions d'habitants, avait fait près de 2 300 morts pour 3 500 malades, entre 2018 et 2020.

Réponse sanitaire et vaccins

“Nous agissons avec détermination pour arrêter rapidement la propagation du virus et protéger les communautés”, a assuré le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, cité dans un communiqué. Mais selon l'OMS, qui a envoyé des experts au côté d'une équipe d'intervention congolaise, “le nombre de cas devrait augmenter”.

La RDC dispose d'un stock de traitements contre cette fièvre hémorragique virale ainsi que de 2 000 doses de vaccins “prépositionnées à Kinshasa” et qui doivent être acheminées au Kasaï, selon l'OMS.

Origines et transmission

Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom de la RDC. La maladie présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Selon les autorités sanitaires, la souche Zaïre du virus, contre laquelle il existe un vaccin, est à l'origine de la nouvelle épidémie frappant la RDC.

“Heureusement, nous avons un vaccin pour cette souche Zaïre, mais pour le déployer nous devons nous assurer de la logistique”, a souligné Samuel Roger Kamba. D'une superficie de 2,345 millions de km2, la RDC est pauvre en infrastructures avec des voies de communication limitées et très souvent en mauvais état.

La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.

Ebola ne se transmet pas par voie aérienne, contrairement à la grippe ou au Covid, ce qui le rend moins contagieux.