RD Congo : le challenge "Esprit Magoda" fait fureur sur les réseaux sociaux congolais

Depuis quelques jours, une partie de la jeunesse kinoise « ne jure » que par le chalenge « Esprit Magoda », lancé par les musiciens de l’artiste congolais Héritier Watanabe. Un chalenge qui repose sur un extrait du futur single d’Héritier Watanabe intitulé « Magoda », à paraître le 4 juillet prochain. Une chanson qui a été créée spécialement pour le concert que l’artiste donnera le 1er août prochain, au Palais des congrès de l’hôtel Ivoire, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance. Après sept ans d’absence, l’artiste sera de retour à Abidjan pour un concert unique. Pour ses fans, il s’agit donc d’un événement exceptionnel.

Né le 29 août 1982, à Kinshasa, Héritier Bondongo Kabeya, alias Héritier Watanabe est un auteur, compositeur et interprète congolais, qui s’est fait connaître d’abord comme membre du célèbre orchestre Wenge Musica Maison Mère, dirigé alors par le grand artiste congolais Werrason, et qu’il a fondé en 1997 avec ses complices Didier Masela et Adolphe Dominguez.

Le groupe Wenge Musica Maison Mère est issu de la scission de Wenge Musica créé en 1981, en RDC, avec notamment trois grandes figures, qui font partie des artistes majeurs de la scène musicale congolaise actuelle : Werrason, Ferre Gola et JB Mpiana. Ce dernier a mis sur pied Wenge BCBG au moment de la séparation, avec près de 80% des musiciens de leur premier orchestre, tandis que les deux premiers lançaient Wenge Musica Maison Mère.

Les jeunes stars congolaises telles que Fagregas ou encore Héritier Watanabe, ont été révélé par le groupe Wenge Musica Maison Mère. Devenu depuis l’une des valeurs sûres de la musique congolaise Héritier Watanabe a fait du chemin depuis la sortie en 2016 et la sortie de son premier album « Carrière d’honneur – Retirada », sous le label Obouo Music du producteur ivoirien David Monsoh, avec lequel il travaille toujours aujourd’hui.

Comme le font la plupart des artistes africains depuis l’apparition des réseaux sociaux, les musiciens et les danseuses d’Héritier Watanabe ont lancé ce challenge afin de promouvoir le titre. Intitulé « Magoda », qui signifie littéralement « rapport sexuel en levrette « , dans un patois kinois, certains observateurs jugent déjà cette chanson comme potentiellement obscène.

L’extrait de la chanson qui fait l’objet du challenge dit en lingala : « Alobaka akeyi naye veillée de prière. Djoka akendaka naye veillée ya Magoda. » [Le lingala utilisé ici est francisé et ne correspond pas à l’orthographe exacte du point de vue linguistique, NDLR]. Ce qui pourrait se traduire par : « Elle prétend qu’elle assiste aux veillées de prière de son église, alors qu’en réalité elle participe à la veillée Magoda. »

Pour notre confrère congolais Mugisho Boshomba, responsable de la rubrique culture de la radio et du site d’information en ligne Ouraga.cd, la féminisation de cet extrait tient surtout au fait que ce sont davantage les femmes qui participent aux veillées de prière. Le présupposé étant que toute femme qui participe à une veillée, pourrait être en réalité « une prostituée ».

Le single n’étant pas encore sorti, beaucoup spéculent à l’heure actuelle sur les risques de censure de la chanson par le CSAC, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication. Selon David Monsoh, le producteur d’Héritier Watanabe : « Seule la danse qui accompagne le challenge lancé par les musiciens d’Haritier Watanabe pourrait être considérée comme obscène. Mais en aucun cas la chanson en elle-même. » Il n’y a donc aucun risque de censure !