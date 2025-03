RD Congo : le M23 accuse Kinshasa de vouloir "torpiller" les futures discussions directes

Le conflit à l'est de la RD Congo se poursuit. Samedi, l'émissaire et président angolais, Joao Lourenço, a lancé un appel à un cessez-le-feu, dès dimanche minuit. Moins de 24 heures plus tard, le groupe armé M23 qui combat le gouvernement congolais, accuse ce dernier de vouloir "torpiller" des pourparlers directs prévus mardi en Angola.