RD Congo : les civils fuient les combats qui ravagent l’est du pays

Les déplacements de populations provoqués par une offensive lancée en début de semaine par la rébellion du M23 continuent ce dimanche 10 mars. Ils se concentrent dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur place, les rebelles ont gagné du terrain, selon des témoignages.

Des civils fuient les combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Route près de Kibumba, au nord de Goma. République démocratique du Congo - mardi 24 mai 2022.

"Les rebelles sont ici depuis samedi matin et se sont installés dans une position de l'armée après le départ" de celle-ci. C'est ce qu'a indiqué dimanche 10 mars un agent du parc des Virunga, à Rwindi, au Nord-Kivu. Il est interrogé sous couvert d'anonymat. "Ce matin, c'est calme", a-t-il ajouté.

Certains habitants de la zone se sont enfuis depuis plusieurs jours vers Kanyabayonga, au nord-ouest, d'autres en direction de Vitshumbi, au nord-est, sur la rive sud du lac Édouard. Mais craignant l'avancée rebelle, la population a commencé à s'enfuir également de Vitshumbi. "Des habitants sont en train de fuir par le lac" vers des localités plus au nord, a indiqué l'un d'eux dimanche matin.

Plus de 100.000 déplacés

Plus à l'ouest, en direction du territoire de Walikale, les rebelles ont aussi avancé. "Il y a une psychose (...) On a peur que le M23 arrive ici", a déclaré un habitant de Pinga, localité de ce territoire qui, dit-il, a vu arriver cette semaine de nombreux déplacés.



Mercredi 6 mars, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) estimait déjà à plus de 100.000 le nombre de nouveaux déplacés du fait de ces combats, qui se sont poursuivis depuis dans le territoire de Rutshuru.

Le Rwanda apporte son appui aux rebelles

En février, les affrontements les plus violents s'étaient concentrés autour de Sake, cité du territoire de Masisi située à une vingtaine de km à l'ouest de Goma et considérée comme un verrou stratégique sur la route de la capitale provinciale.

Mais début mars, les rebelles ont lancé une offensive à quelque 70 km au nord de Goma, vers le nord du territoire voisin de Rutshuru qu'ils occupent en grande partie. Ils sont notamment arrivés en fin de semaine au niveau de Rwindi, sur la route nationale 2.

Après huit ans de sommeil, le M23, rébellion majoritairement tutsi, a repris les armes fin 2021. Avec l'appui de l'armée rwandaise, les rebelles se sont emparé de larges pans du Nord-Kivu, province de près de 60.000 km2 frontalière du Rwanda et de l'Ouganda et divisée en six territoires.