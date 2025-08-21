RD Congo: les États-Unis dénoncent d'"horribles exactions contre les civils" et demandent le respect du cessez-le-feu

Les États-Unis haussent le ton pour tenter de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et mettre fin aux exactions et aux crimes rapportés ces derniers jours par plusieurs ONG et habitants.

"Des violations qui menacent les progrès vers la paix". L'administration américaine, par la voix du Bureau des affaires africaines du département d'État, a dénoncé ce mercredi 20 août dans la soirée, "les violences inacceptables visant les civils dans l'est de la République démocratique du Congo".

Une intervention qui fait suite à deux rapports des ONG Amnesty et de Human Rights Watch publiés cette semaine. Ils alertent sur des "enlèvements", des "viols collectifs", des "tortures" ou des "exécutions sommaires" commis par plusieurs groupes armés dans l'est du pays, dont le Mouvement du 23 mars (M23) soutenu par le Rwanda mais aussi par les Wazalendo appuyés par l'armée congolaise.

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU?

"Nous exhortons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu promis dans la Déclaration de principes signée à Doha entre la RDC et le M23", ajoute ce communiqué diffusé sur X. Le Bureau américain appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des "violences atroces perpétrées contre les civils, notamment par le M23".

Violence targeting civilians in eastern DRC is unacceptable and we urge all parties to uphold the ceasefire committed to in the Declaration of Principles signed in Doha between the DRC and M23. Violations not only threaten progress toward peace but perpetuate the suffering of… — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) August 20, 2025

Les Américains n'en sont pas à leur premier sermon ou à leurs premières sanctions face à cette situation: le 15 août, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, avait condamné sur X "la recrudescence des violences signalée dans l'est de la RDC".

Nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour garantir une mise en œuvre rigoureuse et réussie de l'accord de paix. La violence compromet les progrès vers la paix et la prospérité. Massad Boulos

Trois jours plus tôt, le département du Trésor américain avait lui annoncé de nouvelles sanctions contre la Coalition des patriotes résistants congolais-forces de Frappe (Parecco-FF). Ce groupe armé opposé au M23 contrôlerait des sites miniers de tantale dans la région riche en minérais de Rubaya, contrôlé depuis 2024 par le M23. Selon le Trésor américain, des sociétés minières congolais et d'autres basées à Hong Kong auraient alimenté un commerce illicite de minerais, introduits en contrebande depuis les zones de contrôle de la milice.

Le M23 désormais en retrait des pourparlers

Depuis plusieurs semaines, les États-Unis et d'autres pays tentent d'obtenir un cessez-le-feu permanent depuis l'escalade des combats entre le M23 et les forces congolaises en janvier. Fin juin, les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais ont signé un accord de principes à la Maison Blanche. Cependant, le M23 n'a pas été directement impliqué dans les négociations et a déclaré ne pas pouvoir en respecter les termes.

(Re)lireRD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

La dernière étape devait être un accord séparé entre le Congo et le M23, facilité par le Qatar. Il devait aboutir à un cessez-le-feu permanent. Cependant, malgré là aussi la signature d'un accord de principes, la date limite pour la conclusion de l'accord n'a pas été respectée et aucun signe n'a été observé de discussions majeures entre le Congo et le M23 sur les conditions finales.

Les rebelles du M23 ont ensuite annoncé, le lundi 18 août à la BBC, leur retrait des pourparlers de paix avec le gouvernement de RDC, affirmant que Kinshasa avait renié l'accord et ne "voulait pas la paix".

Chargement du lecteur...

Le M23 parle de "propagande extrémiste"

Ce mercredi 20 août, l'ONG américaine de défense des droits humains, Human Rights Watch (HRW), a accusé le groupe armé M23 d'avoir exécuté sommairement plus de 140 civils, majoritairement hutu, dans l'est du pays. "Ces massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé composé principalement de Hutus rwandais formé par des personnes ayant pris part au génocide de 1994 au Rwanda", affirme HRW dans ce rapport.

"Il s'agit de l'une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence fin 2021". Human Rights Watch

Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'armée du M23, a qualifié le rapport de Human Rights Watch de "faux et de falsification de la réalité" et a accusé le groupe de diffuser de la "propagande extrémiste" dans un communiqué publié mercredi soir.

Un autre dirigeant du M23, Bertrand Bisimwa, a lui déclaré sur X que le rapport visait à influencer le Conseil de sécurité des Nations Unies et ne reposait sur aucune preuve. Le M23 est le plus important des plus de 100 groupes armés qui se disputent le contrôle de l'est de la RD Congo.

La publication de Human Right Watch n’apporte rien d’autre que prêter sa voix au BCNUDH pour écrire autrement une contre-vérité dans l’objectif de manipuler quelques sensibilités au Conseil de Sécurité des NU. Le tort d’une contre-vérité est son illusion de dégommer la vérité. https://t.co/SByDrHOnns — Bertrand Bisimwa (@bbisimwa) August 21, 2025

Début août, l'ONU avait déjà accusé le M23 d'avoir tué 319 civils dans la province du Nord-Kivu, des actes principalement commis dans des territoires jouxtant la frontière rwandaise et le parc national des Virunga. Avec 7 millions de personnes déplacées au Congo, l'ONU a qualifié le conflit de "l'une des crises humanitaires les plus longues, les plus complexes et les plus graves de la planète".

Des témoignages de civils survivants, recueillis sous couvert d'anonymat par le Washington Post et publiés ce mercredi, montrent que les violences ont perduré après la réunion entre Donald Trump et les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais le 27 juin. Le président américain avait pourtant assuré avoir "mis fin à une guerre qui durait depuis 30 ans". Le journal américain a également examiné des photos et des vidéos. Ces témoignages décrivent des agriculteurs abattus par des combattants du M23 alors qu'ils travaillaient dans les champs.

(Re)lireColtan, étain... Comment la contrebande de minerais de RDC vers le Rwanda s'est renforcée avec la guerre

Riche en ressources et en minerais, l'est de la RDC est en proie à des conflits depuis 30 ans, et les violences se sont intensifiées depuis 2021 avec la résurgence du groupe antigouvernemental M23, qui s'est emparé des grandes villes de Goma en janvier puis de Bukavu en février.