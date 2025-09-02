RD Congo : l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba condamné à trois ans de travaux forcés pour corruption

L'ex-ministre de la Justice de la République démocratique du Congo (RDC) Constant Mutamba, a été condamné mardi 2 septembre à trois ans de travaux forcés et cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics.

Le
02 Sep. 2025 à 15h12 (TU)
Par
TV5MONDE
AFP
Constant Mutamba

Ouverture du procès de l'ex-ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba le 7 juillet dernier. Capture AFPTV.

Partager 1 minute de lecture

Constant Mutamba était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin, dénonçant un "complot politique" contre sa personne.

L'ex-ministre de 37 ans a comparu devant la Cour de cassation à Kinshasa,, escorté par des militaires et arborant un masque chirurgical sur le visage.

Constant Mutamba avait été placé en résidence surveillée lundi 1er septembre, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.

Un important dispositif militaire et policier a été déployé mardi 2 septembre aux environs de la cour pour empêcher d'éventuels débordements de ses partisans, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Je n'ai jamais pris un seul dollar"

L'ex-ministre a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à la société Zion Construction SARL la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.

Il a affirmé n'avoir "jamais pris un seul dollar de l'État" dans sa lettre de démission présentée en juin.

Constant Mutamba avait "l'intention d'enrichir frauduleusement la société Zion Construction" au "préjudice de l'État", a néanmoins estimé le président de la Cour de cassation, Jacques Kabasele, lors de la lecture du jugement mardi.

L'ex-ministre a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars.  Les cas de détournements de fonds publics sont fréquents en RDC, où l'indice de perception de la corruption est l'un des pires au monde, selon l'ONG Transparency International. 

Lorsqu'il était ministre de la Justice, Constant Mutamba avait déclaré vouloir rendre la peine de mort applicable aux condamnés reconnus coupables d'avoir détourné l'argent de l'Etat.

 

               

Afrique
L'actualité en RD Congo

Dans le même thème - Afrique

Les trois crânes de victimes d'exaction coloniales restitués par la France à Madagascar sont portés par des militaires malgaches lors d'une cérémonie officielle à Antananarivo le 2 septembre 2025
Afrique

Madagascar accueille des crânes restitués par la France

Imane Khelif
Sport

La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport

Carte Burkina Faso
Afrique

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels

L'actualité en RD Congo

jtchapter: RD Congo : dernier hommage au général Cirimwami
Afrique

RD Congo : dernier hommage au général Cirimwami

Afrique

RD Congo : le journaliste Claude Pero Luwara raconte son agression en Belgique

Afrique

RD Congo : peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila

Afrique

RD Congo : l'insuline, médicament vital devenu rare et hors de prix

Afrique

RD Congo : le célèbre plat "liboke" va entrer au Larousse 2026, un choix critiqué qui fait débat

À la une

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Israël intensifie ses préparatifs militaires en vue d'une nouvelle offensive sur Gaza

International

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

#Metoocinéma

Gérard Depardieu face à la justice: l'acteur sera jugé pour viols par la cour criminelle de Paris

International

Kim Jong Un rejoint Xi et Poutine qui célèbrent leur relation "stratégique" à Pékin

International

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

Société

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels

International

Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient