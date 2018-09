RD Congo : à quand l'école gratuite ?

À la veille de la rentrée des classes dans une école de Kinshasa, l'heure est aux derniers préparatifs. Noël Songo, le directeur, fait sa traditionnelle inspection : les latrines sont en cours de rénovation et des gardes fous sont installés dans les étages. Même si au Congo, l'école publique est censé être gratuite pour tous, le directeur n'a pas d'autres choix que de faire payer les parents pour entretenir les locaux.



Pour pouvoir offrir à ses enfants une éducation décente, Erick Monganga travaille jusqu'à ce que le soleil se couche et qu'il n y ait plus assez de lumière pour y voir clair dans les entrailles de son vieux taxi. Ce papa de cinq enfants a du faire des choix. Il n'a pas assez d'argent pour tous les scolariser.



La constitution congolaise prévoit pourtant que l'école soit entièrement gratuite. Mais dans les faits, ce sont aux parents de payer les salaires des enseignants et les frais de fonctionnement. Conséquence, selon l'Unicef, plus de sept millions d'enfants ne sont pas scolarisés.