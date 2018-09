RD Congo : rassemblement commun de l'opposition à Kinshasa

Seule l'unité peut réunir tous les congolais, seule l'unité peut nous sauver de ce qui est en train de se passer... Gladys Kasonga, militante de l'UDPS

Le problème c'est aussi la CENI elle-même, elle n'est pas crédible ; elle n'a pas le soutien de tout le peuple, pas celui de l'opposition, donc c'est une CENi qui est sous la botte de M. Kabila.Adolphe Muzito, ex-Premier Ministre de la RD Congo

J'ai discuté plusieurs heures au téléphone avec Jean-Pierre Bemba j'étais avec Moïse Katumbi à New York et on a discuté d'un candidat commun, nous savons ce que nous allons faire, mais pas aujourd'hui. Nous le ferons à notre aise, à notre tempo, pas au tempo des piégeurs, pas au tempo de ceux qui veulent nous envoyer à l'abattoir.Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle

C’est dans une ambiance bon enfant que les militants de l’opposition se sont dirigés vers l’Esplanade du Boulevard Triomphal, à quelques encablures du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais.C’est justement cet endroit qui a été prévu pour le meeting de l’opposition, a l’initiative de leurs chefs de file, même si tous n’ont pas pu faire le déplacement. Moïse Katumbi est intervenu par Skype, Jean-Pierre Bemba par téléphone.En tribune, les 4 candidats encore en lice pour la présidentielle du 23 décembre : Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Martin Fayulu, se sont adressés à tour de rôle aux militants.Tous ont réaffirmé leur volonté de voir se dérouler des élections sans la controversée machine à voter, et surtout sans les 10 millions d’électeurs se trouvant dans le fichier électoral, sans empreinte.Ce rassemblement était l’occasion pour eux d’afficher l’unité d’action de l’opposition. Ces 7 leaders ont invité leurs militants à se rallier derrière le candidat commun de l’opposition qui sera désigné le moment opportun.Jean-Pierre Bemba a d’ailleurs invité ses collègues opposants à se retrouver dès la semaine prochaine pour élaborer le programme de gouvernance que devra appliquer leur candidat commun si jamais il est élu.La réunion s’est tenue sans incidents, et d’ores et déjà d’autres actions pacifiques sont envisagées pour obtenir l’abandon par la CENI de la machine à voter et le nettoyage du fichier pour le débarrasser d’éventuels électeurs fictifs.